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الترفيه

6 وجبات خفيفة لـ «فطور صيفي» مُنعش

سندويشات صحية وسريعة التحضير (الاتحاد)
9 يونيو 2026 01:34

ترجمة: أحمد عاطف


يفضِّل كثيرون وجبات خفيفة وسريعة، تمنحهم الطاقة من دون الشعور بالثقل لتتناسب مع حرارة الصيف. ويُعَد الفطور الغني بالبروتين من الخيارات التي تساعد على تعزيز الشبع والحفاظ على النشاط خلال اليوم. ويؤكد خبراء التغذية أن البروتين يلعب دوراً مهماً في دعم العضلات وتحسين مستويات الطاقة، كما يساعد على تقليل الشعور بالجوع لفترات أطول مقارنة بالوجبات الغنية بالسكريات فقط.

1 - البيض والأفوكادو

يجمع هذا السندويش بين البروتين الموجود في البيض والدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو، ما يجعله خياراً متوازناً لبداية اليوم. ويمنح الجسم إحساساً بالشبع والطاقة، لا سيما عند استخدام خُبز الحبوب الكاملة، كما يضيف الأفوكادو قواماً كريميّاً يساعد على تقليل الحاجة إلى الصلصات الدهنية.

2 - الدجاج المشوي

يُعَد الدجاج المشوي من أفضل مصادر البروتين الخفيف، ويمكن استخدامه داخل شطيرة باردة مناسبة للأجواء الصيفية. ويمكن إضافة الخس والطماطم والخيار للحصول على وجبة مُنعشة ومتوازنة. وبحسب متخصِّصين، فإن هذا النوع من السندويشات يمنح الجسم طاقة جيدة من دون الإحساس بالثقل.

3 - التونة

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توفِّر التونة كمية عالية من البروتين، إلى جانب احتوائها على أحماض «أوميغا 3» المفيدة للقلب والدماغ. ويفضَّل استخدام التونة مع الخضراوات الطازجة أو الزبادي بدلاً من المايونيز الثقيل لتقليل الدهون والسعرات الحرارية. ويُعتبر هذا الخَيار من أسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها في الصيف.

4 - جبن القريش 

يمثّل جبن القريش خياراً غنياً بالبروتين والكالسيوم، كما يتميّز بخفّته مقارنة ببعض أنواع الجبن الأخرى. ويمكن دمجه مع الخيار والطماطم والخس للحصول على سندويش صيفي مُنعش وسهل الهضم، كما أنه مناسب للأشخاص الباحثين عن وجبة خفيفة ومتوازنة في الصباح.

5 - زبدة الفول السوداني والموز 

يجمع هذا السندويش بين البروتين والدهون الصحية والطاقة السريعة، ما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يحتاجون إلى وجبة مشبعة قبل العمل أو التمارين الرياضية. ويمنح الموز مذاقاً طبيعياً حلواً من دون الحاجة إلى إضافة سكر بكميات كبيرة.

6 - السلمون المدخَّن

يُعتبر السلمون المدخَّن من الخيارات الغنية بالبروتين والأحماض الدهنية المفيدة، ويمكن تقديمه مع الجبن الكريمي الخفيف والخضراوات الطازجة. ويمنح هذا السندويش شعوراً بالشبع والطاقة، مع مذاق يناسب الأجواء الصيفية الخفيفة.

الوجبات الخفيفة
البروتين
الصيف
حرارة الصيف
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