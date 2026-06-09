نسرين أمين.. في 5 أفلام جديدة

سعيد ياسين (القاهرة)

تعيش الممثلة نسرين أمين، حالة من النشاط الفني، حيث تنتظر عرض 3 أفلام جديدة انتهت من تصويرها، وتعاقدت على المشاركة في فيلمَين ستبدأ تصويرهما قريباً.

وتنتظر نسرين عرض فيلم «بيج رامي»، مع رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، وهدى الإتربي، تأليف الثنائي فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم. وتدور أحداثه في إطار كوميدي ومواقف تسلِّط الضوء على تحديات وصراعات العلاقة بين بطلَي العمل.

وتشارك في بطولة فيلم «ريد فلاج»، مع أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، وانتصار، ويتناول في إطار كوميدي العلاقات الزوجية وما يطرأ عليها من تحديات، وتجسِّد فيه شخصية صحفية طموحة تسعى وراء الحقيقة، وتواجه مواقف مليئة بالمفارقات والمواقف الصعبة.

كما تنتظر عرض فيلم «صقر وكناريا»، بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السُّكري، إخراج حسين المنباوي، ويتناول قصة شاب ومصمِّمة أزياء تواجه أزمات عائلية معقدة، وتزداد الأحداث تشابكاً مع تصاعدها في إطار من المطاردات الساخرة.

وتعاقدت نسرين أمين، على المشاركة في بطولة فيلم جديد يجمعها مع باسم سمرة، إضافة إلى مشاركتها كضيف شرف في فيلم «مطلوب عائلياً»، بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.