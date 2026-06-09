أبوظبي تستضيف برامج إبداعية وفعاليات ملهِمة

أبوظبي (الاتحاد)



تشهد أبوظبي خلال شهر يونيو الجاري برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية، التي تلبّي اهتمامات الجميع من مختلف الأعمار، وتمنحهم فرصة مشاركة أجمل الذكريات مع العائلة والأصدقاء. وتتنوّع هذه الفعاليات من الحفلات الموسيقية إلى ورش العمل الإبداعية والتحديات الرياضية، بينها:



قهوة وإبداع

يستضيف «قصر الإمارات»، حتى 4 سبتمبر تجربة «طية الحرير»، التي تمزج بين الضيافة الأصيلة وجماليات الحِرف الإماراتية، لتكشف عن نسيج متداخل من الذكريات والثقافة والتواصل الإنساني. وتجمع التجربة بين الاستمتاع بشاي ما بعد الظهيرة، والقهوة العربية والعالمية، والحلوى المستوحاة من النكهات الشعبية، إلى جانب العروض الحيّة والجلسات المجتمعية.



حفل مايا بليستسكايا

يحتضن المجمع الثقافي يوم 12 يونيو حفلاً استثنائياً بمناسبة مئوية مايا بليستسكايا، إحدى أبرز راقصات الباليه في القرن العشرين. ويتضمن البرنامج مختارات من تراث الباليه العالمي، بمشاركة نجوم وفنانين من أعرق الفرق الروسية.





حكايات الباليه الخيالية

يقدم المجمع الثقافي يوم 13 يونيو تجربة ملهِمة مع عرض «حكايات الباليه الخيالية»، الذي يضم مشاهد من أعمال أيقونية مثل «كسارة البندق» و«الجميلة النائمة»، ليمنح الأطفال والعائلات فرصة التعرف على جمال الباليه الكلاسيكي من خلال شخصيات الحكايات الخيالية وموسيقى تشايكوفسكي المذهلة.



تحدي سبارتن سيتي

ينطلق سباق تحدي «سبارتن سيتي» يوم 13 يونيو في «الاتحاد أرينا»، ليتيح للأفراد والفرق تجربة حماسية لاختبار العزيمة والقوة والرشاقة والقدرة على التحمل في سباق عقبات تفاعلي وسط أجواء تنافسية ممتعة.



حفل وائل كفوري

يُحيي الفنان وائل كفوري، حفلاً يوم 13 يونيو في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة، يقدم خلاله باقة من أعماله التي رسَّخت حضوره كأحد أبرز الأصوات الغنائية العربية.



«أساسيات كتب الفنان»

يحتضن مجمع 421 يومَي 13 و14 يونيو ورشة «أساسيات كتب الفنان» بإشراف الفنان والمصمِّم أرنولد باريتو، حيث يتعرف المشاركون على مدى يومَين إلى مراحل وتقنيات تصميم وإنتاج كتب الفنان، من الفكرة الأولية حتى العمل النهائي المتكامل، بما في ذلك تصميم الكتب المطوية، وأساليب الطي والتجليد. الورشة مفتوحة للأعمار من 18 عاماً فما فوق، ولا تتطلب خبرة مسبقة.





حفل عمر خيرت

يعود الموسيقار عمر خيرت، إلى أبوظبي يوم 20 يونيو في أولى حفلاته في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، في أمسية بصحبة الأوركسترا يستعرض خلالها محطات من تجربته الفنية الغنية، وتشمل مقطوعات ومؤلفات غنائية وموسيقى تصويرية لمسلسلات وأفلام سينمائية ارتبطت بذاكرة الجمهور العربي. وتجمع حفلات عمر خيرت، بين العمق الفني والإبداع الموسيقي والحضور القوي على المسرح.



أمسية عبدالرحمن الجنيد

يحتضن المجمع الثقافي يوم 26 يونيو حفلاً يحتفي بالموروث الموسيقي والشعري الشعبي تحت عنوان «جلسات المجمع الثقافي: أمسية من الذاكرة الموسيقية الإماراتية مع عبدالرحمن الجنيد». وتكرِّم الأمسية رموز القصيدة والموسيقى الإماراتية التي شكَّلت الوجدان الشعبي، وتُبرز ثراء التراث الثقافي الوطني، وحضوره المتجدد في المشهد الفني المعاصر.



محمود درويش والخط العربي

يستضيف مجمع 421 يوم 28 يونيو تجربة تفاعلية عائلية بعنوان «أبطال نور: محمود درويش وفن الخط العربي» تجمع بين جلسات قراءة القصص والأنشطة الإبداعية المستوحاة من سلسلة كتب الأطفال للكاتبة ميرنا عياد. وتحتفي الفعالية بالشاعر محمود درويش، من خلال جلسة قراءة تقدمها الكاتبة، تليها ورشة إبداعية في الخط العربي والتصميم الطباعي بإشراف الفنان كريم الأطرش. وتناسب هذه التجربة العائلات والأطفال من مختلف الأعمار، حيث تمزج بين متعة الحكايات والأنشطة الفنية والاستكشاف الثقافي.



حلقة فكر تأملي

ينظم مجمع 421 يوم 28 يونيو الجلسة الختامية لهذا الموسم من سلسلة «مكتبة: حلقة فكر تأملي» تحت عنوان «الصوت»، والتي تقودها الباحثة والمتخصِّصة بالممارسات الصوتية صفية البلوشي. وتستكشف الجلسة تأثير المشاهد الصوتية، ورسم الخرائط السمعية، والترددات الاهتزازية في تشكيل البيئات المحيطة بنا وطريقة تفاعلنا معها. ومن خلال جلسات القراءة الجماعية والنقاشات المفتوحة، يحظى المشاركون من عمر 18 عاماً فما فوق بفرصة اكتشاف رؤى جديدة واستلهام أفكار مبتكَرة حول دور الصوت في حياتنا اليومية وكيفية إدراكنا للعالم من حولنا.