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الترفيه

احتفالات العد التنازلي لمونديال 2026 تنطلق في 3 مدن مضيفة

احتفالات العد التنازلي لمونديال 2026  تنطلق في 3 مدن مضيفة
9 يونيو 2026 21:16

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، عن إضافة مجموعة جديدة من الفنانين المشاركين في سلسلة حفلات العد التنازلي لكأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى بشكل متزامن في مدن تورونتو الكندية، ومكسيكو سيتي المكسيكية، ولوس أنجلوس الأميركية يوم 10 يونيو الجاري، إيذاناً ببدء الاحتفالات الخاصة بالبطولة.

 

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، من 11 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة .

 

وتشهد حفلة تورونتو مشاركة فرقة "ذا بيتشيز" إلى جانب الفنانين الذين سبق الإعلان عنهم.

 

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وفي مكسيكو سيتي، ينضم المايسترو أندريا بوتشيلي إلى قائمة الفنانين المشاركين. أما في لوس أنجلوس، فقد أضيفت كل من آفا ماكس وBIA إلى البرنامج الفني، إلى جانب الفنانين الذين تم الإعلان عنهم سابقاً.

 

وتقام الحفلات بالتعاون مع مؤسسة "غرامي"، بمشاركة عدد من الفنانين العالميين المدرجين ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026، إلى جانب عروض مفاجئة وفقرات مباشرة تربط بين المدن الثلاث المضيفة.

 

وأوضح "فيفا" أن الجماهير يمكنها حجز تذاكر الحفلات في المدن الثلاث مع تزايد الترقب لانطلاق البطولة، فيما سيتم بث الفعاليات مباشرة عبر القنوات الرقمية ومنصات البث التابعة للاتحاد الدولي.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الفيفا
كأس العالم
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