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الترفيه

جزيرة ياس تستضيف «كي بوب فيڤر»

جزيرة ياس تستضيف «كي بوب فيڤر»
10 يونيو 2026 14:32

أبوظبي (الاتحاد) 
تستضيف جزيرة ياس في أبوظبي العرض العالمي «كي بوب فيڤر» في «الاتحاد أرينا» يوم 26 سبتمبر في أمسية استثنائية تحتفي بموسيقى الكيبوب المميزة. ويجسِّد العرض الشعبية العالمية الكبيرة لهذا اللون الموسيقي من خلال تقديم أشهر أغانيه وعروضه الراقصة وثقافة المعجبين التي أسهمت في ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأنواع الموسيقية انتشاراً حول العالم.ويقدم «كي بوب فيڤر» تجربة حيّة متكاملة بمشاركة 12 مغنياً وراقصاً يؤدون مجموعة من أبرز الأغاني التي اشتهرت بها فرق وفنانو الكيبوب، بينهم K-pop Demon Hunters وBTS وBLACKPINK وKATSEYE وغيرهم. وتبرز في العرض مجموعة من أنجح الأعمال الموسيقية من خلال لوحات راقصة حيوية، ومؤثرات بصرية متطورة، وعروض حية مستوحاة من أشهر نجوم الكيبوب وأغانيهم التي حققت حضوراً عالمياً واسعاً.
يمزج هذا العرض بين الغناء الحي، والأداء الاستعراضي، والمؤثرات البصرية، ويحاكي الأجواء الحماسية المميزة التي تشتهر بها حفلات الكيبوب الكبرى، وقد صمِّم خصيصاً ليلبي تطلعات عشاق هذا الفن بمختلف فئاتهم، سواء من المتابعين القدامى أو من يكتشفون هذا الفن للمرة الأولى، عبر مزيج من الأغاني الكلاسيكية المحبوبة والأعمال الحديثة الأكثر انتشاراً.
وتُقام الفعالية بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة ميرال، المطور الرائد للوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي. ومع تزايد شعبية المحتوى والترفيه الكوري في دولة الإمارات والمنطقة، يواصل الكيبوب توسيع قاعدته الجماهيرية بفضل موسيقاه وأزيائه وثقافته المميزة. ويمنح عرض «كي بوب فيڤر» الجمهور فرصة فريدة للاستمتاع بهذه الأجواء مباشرة في «الاتحاد أرينا»، إحدى أبرز وجهات الترفيه في المنطقة.

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