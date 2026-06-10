محمد إمام ينتظر «صقر وكناريا»

سعيد ياسين (القاهرة)

ينتظر الممثل محمد إمام، عرض فيلمه الجديد «صقر وكناريا»، يشاركه بطولته شيكو، يارا السكري، خالد الصاوي، يسرا اللوزي، ونسرين أمين، تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي. ومن المقرر عرضه في صالات السينما العربية والمحلية اعتباراً من 25 يونيو الجاري. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب يُدعى «صقر»، ومصمِّمة أزياء «كناريا»، تواجه قصتهما أزمات عائلية، وتزداد القصة تشابكاً مع تصاعد الأحداث، لتبدأ سلسلة من المواقف غير المتوقعة. كما يواصل محمد إمام،، تصوير فيلم «شمس الزناتي»، يشاركه بطولته أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، وخالد أنور، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة. ويعيد من خلاله تقديم فيلم والده الذي عُرض عام 1991. وتعود أحداث الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء لمدة 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي التي ظهرت في الجزء الأول من الفيلم. ويستعد محمد إمام، لخوض تجربة المسرح للمرة الأولى في مشواره الفني، يشاركه بطولتها انتصار، تأليف مصطفى بسيط.