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الترفيه

أندريا بوتشيلي ينضم إلى احتفالات مونديال 2026

أندريا بوتشيلي ينضم إلى احتفالات مونديال 2026
10 يونيو 2026 15:58

زيوريخ (وام)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن إضافة مجموعة جديدة من الفنانين المشاركين في سلسلة حفلات العد التنازلي لكأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى بشكل متزامن في مدن تورونتو الكندية، ومكسيكو سيتي المكسيكية، ولوس أنجلوس الأميركية، يوم 10 يونيو الجاري، إيذاناً ببدء الاحتفالات الخاصة بالبطولة.وتُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في كلٍّ من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة. وتشهد حفلة تورونتو مشاركة جديدة لفرقة «ذا بيتشيز». وفي مكسيكو سيتي، ينضم المايسترو أندريا بوتشيلي، إلى قائمة الفنانين المشاركين. أما في لوس أنجلوس، فقد أضيفت كلٌّ من آفا ماكس، وBIA إلى البرنامج الفني. وتقام الحفلات بالتعاون مع مؤسسة «غرامي»، بمشاركة عدد من الفنانين العالميين المدرجين ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026، إلى جانب عروض مفاجئة وفقرات مباشرة تربط بين المدن الـ 3 المضيفة.

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