«الفجيرة العلمي» يستعرض مبادراته لنشر الابتكار والمعرفة

الفجيرة (وام)

نظّم نادي الفجيرة العلمي، مساء اليوم، جلسة حوارية حول مبادراته العلمية والمعرفية، وذلك في ختام سلسلة اللقاءات التي ينظمها في المجالس المجتمعية في الإمارة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من فئات المجتمع. وشهدت الجلسة التي عُقدت في مجلس مريشيد المجتمعي، استعراض المشاريع العلمية وأثرها على المجتمع والمبادرات المقبلة التي ينظمها خلال العام الجاري، والتي تتضمن مبادرة فكرة، والمخيم العلمي الصيفي الخامس، ورواد الهندسة، والملتقيات العلمية، والتي سيكون لها أثر كبير في نشر ثقافة الابتكار والمعرفة والعلوم المختلفة.وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، أن هذه اللقاءات جاءت من منطلق حرص النادي على الوصول إلى جيل الشباب وحثهم على المشاركة في مبادرات النادي وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مشاريع علمية تعود بالنفع على المجتمع، إلى جانب استقطاب المواهب الشابة لتطوير مهاراتهم بشكل إيجابي يلبي متطلبات المستقبل.