نجوم الفن يتغنّون في حُب الإمارات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

على مدى سنوات طويلة، شكَّلت دولة الإمارات مصدر إلهام فني لنجوم الغناء في الوطن العربي، الذين عبَّروا عن محبتهم وتقديرهم لوطننا الغالي من خلال أعمال غنائية تجسِّد مشاعر الودّ والوفاء. ولم تكن هذه الأغاني مجرد ألحان وكلمات، بل رسائل محبّة، رسمت عمق العلاقة بين نجوم الغناء والإمارات، وتوِّجت بتعاونات مثمرة مع نخبة من صنّاع الأغنية الإماراتية.



«هوا الإمارات»

مثّلت هذه الأغاني حالة وجدانية ملهِمة للفنانين العرب، وباتت جسراً ثقافياً يعزِّز أواصر المحبة، ويرسِّخ صورة الإمارات منصّة للإنجازات والإبداع. وجاء عنوان أغنية «هوا الإمارات» ليختصر حالة وجدانية عميقة عبَّر من خلالها «فنان العرب» محمد عبده، عن مدى محبته الصادقة للإمارات، في عمل صاغ كلماته سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ولحنه «فنان العرب»، ليؤكد أن الإمارات حالة عشق تسكن القلوب.



«وريث الأمجاد»

في دويتو جمع الفنانان محمد عبده، وراشد الماجد، جاءت أغنية «وريث الأمجاد» من كلمات علي الخوار، وألحان خالد ناصر، لتعبِّر عن امتداد الإرث الإماراتي العريق، واستمرار مسيرة الإنجازات التي تتوارثها الأجيال، في صورة فنية تعبِّر عن الفخر بالماضي والحاضر.



«وقفنا لك»

استعرضت أغنية «وقفنا لك» التي قدَّمها الفنان عبدالمجيد عبدالله، وكتب كلماتها أحمد علوي ولحنها أحمد الهرمي، دلالة واضحة على الدعم والولاء، حيث عكست كلماتها موقفاً جماعياً بالوقوف إلى جانب الإمارات، في تعبير صادق عن التقدير والمحبة.



«سطور صفحاتي»

أهدى الفنان عبدالله الرويشد، في أغنية «سطور صفحاتي»، رسالة مفادها أن الإمارات أصبحت جزءاً من تفاصيل حياته، تُكتب في صفحات الذكريات، وتحضر في كل محطة فنية وإنسانية، وهي من كلمات عبداللطيف البناي، وألحان حمد الخضر. كما تعاون الرويشد، مع صنّاع الأغنية الإماراتية في تقديم أغنية «إمارات الوفا»، كلمات حسان العبيدلي، وألحان فايز السعيد، واختزل من خلالها في كلمتَين، أبرز القِيَم التي ارتبطت بدولة الإمارات، وبينها الوفاء، سواء في علاقاتها أو في نهجها الإنساني.



«شيخ العزم»

خلال مسيرته الفنية، أدّى الفنان نبيل شعيل، عدداً من الأغاني الوطنية احتفاءً بدولة الإمارات، بينها «يحيا العلَم»، كلمات يوسف الشطي، وألحان بشار الشطي، حيث يعكس عنوانها مشاعر الفخر والانتماء. كما أدّى «شيخ العزم» من كلمات علي أحمد سعد المنهالي، وألحان محمد الأحمد، وتعكس الأغنية رؤية فنية تعبِّر عن القوة والحكمة للقيادة الرشيدة التي تقود مسيرة الدولة.



«حبّي الإمارات»

اجتمع الفنانون راشد الماجد، الوسمي، ديانا حداد، وفايز السعيد، في عمل غنائي جماعي بعنوان «حبّي الإمارات»، كلمات علي الخوار، وأنور المشيري، وألحان فايز السعيد، وعبَّروا من خلاله عن عمق المشاعر لإمارات الخير. كما قدَّم الفنانان راشد الماجد، وريد وون، أغنية دويتو بعنوان «يا سلام دبي» كلمات عارف الخاجة، وألحان خالد ناصر، وصوِّرت على طريقة الفيديو كليب، لتعكس صورة دبي مدينة استثنائية تجمع بين الحداثة والحياة النابضة.



«أجمل مصير»

في أغنية «تحياتي»، التي صاغ كلماتها تامر حسين، ولحنها عمرو مصطفى، وأدّاها محمد حماقي، قدّم صُنّاعها تحيّة فنية للإمارات، وحمل عنوانها طابعاً وديّاً يعكس الاحترام والتقدير لدولة الإمارات. وأدّت أصيل هميم، أغنية «أجمل مصير»، كلمات سعود الكعبي، وألحان سلطان السيف، وعكست كلماتها نظرة إيجابية للإمارات، وجهة الأحلام والنجاحات.



«حلوة الإمارات»

اختار الفنان ماجد المهندس، أغنية «حلوة الإمارات»، كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، ليعبِّر ببساطة وعمق عن جماليات الدولة، سواء في طبيعتها أو ثقافتها أو روح شعبها، في صورة غنائية مليئة بالبهجة.