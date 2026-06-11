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أول حقيبة جلدية مصنوعة من حيوان انقرض قبل 67 مليون سنة

أول حقيبة جلدية مصنوعة من حيوان ديناصور
11 يونيو 2026 21:20

ستُعرض حقيبة جلدية مصنوعة من خلايا مستخلصة من حيوان "التيرانوصور ركس" للبيع بالمزاد في دار مزادات "جيكيلو" في باريس، مع تقديرات تشير إلى أن القطعة "الفريدة من نوعها" قد تُباع بأكثر من 500 ألف دولار أميركي.
كُشف عن الحقيبة في ربيع العام الحالي في أمستردام، وهي مصنوعة من آثار كولاجين مأخوذة من عظم الفخذ لديناصور من نوع "تيرانوصور ركس" عُثر عليه في ولاية مونتانا الأميركية قبل 25 عاما.

وقال إياكوبو بريانو، وهو خبير في علم الأحافير مرتبط بعملية البيع "طوّرنا في السنوات الأخيرة تقنيات، أي تقنيات حيوية، تسمح لنا بتوجيه مزرعة خلايا لإنتاج جلد تيرانوصور ركس حقيقي، إذا صح التعبير، في المختبر".
ووصفت دار المزادات "دروو" القطعة بأنها "جسم غير مسبوق في تاريخ السلع الفاخرة" و"إنجاز علمي" يتيح إنتاج الجلد "من دون أي اعتماد على تربية الحيوانات".

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وأشار بريانو إلى أن هذه المادة تختلف عن الجلد النباتي الذي يُصنع في الغالب من البلاستيك.
وقال "في هذه الحالة، هي مشتقة من مزرعة خلايا، وبالتالي فهي جلد بنسبة 100 في المئة. وفي الوقت نفسه، تعود إلى حيوان انقرض قبل 67 مليون سنة!".
ونظرا لعدم وجود سابقة مماثلة، أوضح ألكسندر جيكيلو، الذي تنظم دار مزاداته عملية البيع، أنهم اضطروا إلى "ابتكار سعر" يعكس حجم الاستثمارات اللازمة لصنع الحقيبة وندرتها.

وقدّر جيكيلو قيمتها ما بين 300 ألف و500 ألف يورو (346 ألفا إلى 576 ألف دولار).
وقال "إنه مبلغ مالي كبير جدا جدا"، مضيفا "لكنها في الوقت نفسه فريدة من نوعها. وبما أن الأشياء النادرة باهظة الثمن، فهذه هي النتيجة".

المصدر: آ ف ب
ديناصور
حقيبة
الجلد
مزاد علني
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