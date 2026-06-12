هاني سلامة يعود إلى السينما بـ«الحارس»

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب 15 عاماً، منذ تقديمه فيلم «واحد صحيح» عام 2011، يعود الممثل هاني سلامة، إلى شاشة السينما، من خلال الفيلم الجديد «الحارس». يشاركه البطولة مرام علي، باسم مغنية، أحمد الرافعي، محمد مهران، وميرهان حسين، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسر سامي. ويجسِّد في العمل شخصية ضابط يتورط في سلسلة من الأحداث المعقدة خلال تحقيقه في قضايا متشابكة، ويواجه خلالها العديد من التحديات، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

وأوضح سلامة أن الفيلم يسلّط الضوء على العلاقة المعقدة بين الإعلام والسلطة، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الوعي العام، وكيف يمكن أن تضر بالعلاقات وتشوه صورة الواقع، خصوصاً أن كل ما يتم مشاهدته عليها لا يعكس الحقيقة، وذلك من خلال محاولة حلّ أحد ألغازها التي يتورط فيها مجموعة من الشباب والشخصيات التي تمثل نماذج مختلفة من الواقع العربي. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، ينتظر هاني سلامة، عرض مسلسل «الذنب» على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركه بطولته ماجد المصري، درة، محمد القس، طارق النهري، وبسنت شوقي، تأليف وإخراج رضا عبد الرازق. وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول فكرة تأثير الماضي على الحاضر، وكيف يمكن لخطأ واحد أن يطارد صاحبه طوال العمر. ويجسِّد في المسلسل شخصية طبيب نفسي يعمل في أحد المستشفيات، ويواجه مشاكل مع مرضاه السابقين، ويبدأ في الشك في كل من حوله. ولا يزال الغموض يكتنف مسلسل «أمير العوامري»، الذي توقف تصويره لأسباب إنتاجية، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، خالد زكي، سلوى خطاب، مي سليم، وأحمد صفوت، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي. وشدَّد سلامة على أنه يبحث منذ بداية مشواره عن الكيف لا الكم، وأنه يرفض تكرار نفسه من خلال شخصيات قدمها من قبل، أو أحداث ومضامين تناولتها أعماله السابقة، مشيراً إلى أنه يراهن دائماً على وعي الجمهور العربي وقدرته على فرز الغث من السمين من الأعمال التي تقدَّم له.

