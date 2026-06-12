تعطل "فيسبوك" و"إنستاجرام" يصيب آلاف المستخدمين

أكدت "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، اليوم الجمعة، أن المستخدمين يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات شركة التواصل الاجتماعي.
وقال آندي ستون المتحدث باسم الشركة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نحن على علم بأن المستخدمين يواجهون حاليا صعوبات في الوصول إلى خدماتنا. ونعمل على حل هذه المشكلة".
وأفاد موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" بتسجيل أكثر من 62000 بلاغ عن مشكلات في فيسبوك وأكثر من 8000 بلاغ عن مشكلات في إنستاجرام حتى الساعة 10:11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ويتتبع الموقع حالات انقطاع الخدمة من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر.
ونظرا لأن الأرقام على موقع "داون ديتيكتور" تستند إلى البلاغات التي يرسلها المستخدمون، فقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين.