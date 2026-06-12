الجمعة 12 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تعطل "فيسبوك" و"إنستاجرام" يصيب آلاف المستخدمين

شعار شركة "ميتا"
12 يونيو 2026 20:17

أكدت "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، اليوم ​الجمعة، أن المستخدمين يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات ⁠شركة التواصل الاجتماعي.
وقال  آندي ​ستون المتحدث باسم ​الشركة، في منشور على منصة "⁠إكس" للتواصل الاجتماعي "نحن ​على علم بأن المستخدمين يواجهون حاليا صعوبات في الوصول إلى خدماتنا. ‌ونعمل على حل هذه المشكلة".
وأفاد ‌موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" بتسجيل أكثر ​من 62000 بلاغ عن مشكلات في فيسبوك وأكثر من 8000 بلاغ عن مشكلات في إنستاجرام حتى الساعة ‌10:11 صباحا بتوقيت ​شرق الولايات المتحدة.
ويتتبع الموقع حالات انقطاع الخدمة من خلال ​تجميع ‌تقارير ⁠الحالة ‌من عدد ‌من المصادر.
ونظرا لأن الأرقام على موقع "داون ⁠ديتيكتور" تستند إلى البلاغات التي يرسلها ​المستخدمون، فقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين. 

أخبار ذات صلة
"واتساب" يوقف دعمه لأنظمة "iOS" القديمة نهاية نوفمبر المقبل
عجمان تنظم ورشة حول الالتزام بالقيم المجتمعية في منصات التواصل بالتعاون مع "ميتا"
المصدر: وكالات
ميتا
فيسبوك
إنستاجرام
عطل فني
آخر الأخبار
بوتين يستقبل جنودا في الكرملين
الأخبار العالمية
بوتين يعلّق على غارات الطائرات المسيرة
اليوم 20:38
«يو إف سي فريدام 250» يخطف الأنظار بنزالات نارية في البيت الأبيض
الرياضة
«يو إف سي فريدام 250» يخطف الأنظار بنزالات نارية في البيت الأبيض
اليوم 20:29
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم دعماً لتعزيز جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم دعماً لتعزيز جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا
اليوم 20:22
شعار شركة "ميتا"
الترفيه
تعطل "فيسبوك" و"إنستاجرام" يصيب آلاف المستخدمين
اليوم 20:17
«إنجاز الإمارات» تعلن فوز فريقين طلابيين بجائزة برنامج الشركة الوطنية لعام 2026
اقتصاد
«إنجاز الإمارات» تعلن فوز فريقين طلابيين بجائزة برنامج الشركة الوطنية لعام 2026
اليوم 20:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©