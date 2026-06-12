تعطل "فيسبوك" و"إنستاجرام" يصيب آلاف المستخدمين

أكدت "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، اليوم ​الجمعة، أن المستخدمين يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات ⁠شركة التواصل الاجتماعي.

وقال آندي ​ستون المتحدث باسم ​الشركة، في منشور على منصة "⁠إكس" للتواصل الاجتماعي "نحن ​على علم بأن المستخدمين يواجهون حاليا صعوبات في الوصول إلى خدماتنا. ‌ونعمل على حل هذه المشكلة".

وأفاد ‌موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" بتسجيل أكثر ​من 62000 بلاغ عن مشكلات في فيسبوك وأكثر من 8000 بلاغ عن مشكلات في إنستاجرام حتى الساعة ‌10:11 صباحا بتوقيت ​شرق الولايات المتحدة.

ويتتبع الموقع حالات انقطاع الخدمة من خلال ​تجميع ‌تقارير ⁠الحالة ‌من عدد ‌من المصادر.

ونظرا لأن الأرقام على موقع "داون ⁠ديتيكتور" تستند إلى البلاغات التي يرسلها ​المستخدمون، فقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين.