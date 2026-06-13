«متحف العين».. ورش إبداعية وأنشطة تراثية في يونيو

العين (الاتحاد)

يواصل «متحف العين» استقبال الزوّار خلال شهر يونيو للاستمتاع ببرنامج متنوِّع من الورش الإبداعية والتجارب التفاعلية والمعارض والفعاليات الخاصة المستوحاة من مقتنيات المتحف وتراث منطقة العين والهوية الثقافية الإماراتية.وتشمل الأنشطة: - «وهج الغاف»: صناعة شمعة داخل وعاء فخاري ممزوج بأوراق الغاف وعطور مستوحاة من التراث الإماراتي، يوم 13 يونيو من الساعة 4:30 - 6:30 مساءً.

- «جمعة العائلة»: جولات في المتحف، وورش مستوحاة من المعروضات، وحلقات قراءة وعروض أفلام للعائلات، أيام الجمعة من الساعة 12:00 ظهراً - 6:00 مساءً.

- «واجهات تنبض بالحياة»: تجربة تفاعلية تكشف كيف كانت القطع المتحفية تستخدَم في الماضي، أيام الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً - 12:00 ظهراً.

- «15 عاماً من التراث العالمي»: جلسات حوارية وورش عائلية وجولات إرشادية وزيارات ميدانية، احتفاءً بمرور 15 عاماً على إدراج مواقع العين ضمن قائمة التراث العالمي لـ «اليونسكو»، من 26 - 28 يونيو من الساعة 7:00 مساءً - 10:00 ليلاً.

- «حارة الحصن»: معرض يستحضر ذاكرة أحد أقدم أحياء العين من خلال السرد التاريخي والعناصر البصرية، يومياً من الساعة 9:00 صباحاً - 7:00 مساءً.

- «صون المقتنيات عن قرب»: مشاهدة متخصِّصي صون المقتنيات أثناء عملهم والتعرف إلى أساليب حفظ القطع المتحفية، أيام الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً - 12:00 ظهراً.

- «كَبَت الأوّليين»: تجربة تفاعلية للأطفال والعائلات لاستكشاف الأزياء الإماراتية التقليدية المستوحاة من مقتنيات المتحف، يومياً من الساعة 9:00 صباحاً - 7:00 مساءً.