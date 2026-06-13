الأحد 14 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تميمتا كأس العالم تقبضان على تاجر مخدرات

تميمتا كأس العالم تقبضان على تاجر مخدرات
13 يونيو 2026 22:13

نجح شرطيان من بيرو في القبض على تاجر مخدرات مشتبه به بعد تنكرهما بارتداء زي تميمتي كأس العالم "كلوتش" و"مابل".

وقال العقيد كارلوس ألكانتارا قائد وحدة لمكافحة الجريمة إنهم ألقوا القبض على كارلوس كابريرا، البالغ 48 عامًا، بمساعدة اثنين من عناصر الشرطة السرية خلال مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وأضاف ألكانتارا "أدركنا أن هذا الشخص يشجع كرة القدم بجنون، وكان متأثرا بأجواء كأس العالم. لذا،  قررنا تنكر أفراد من الشرطة في زي تميمتي كأس العالم لنقترب منه دون إثارة الشكوك حولنا وتمكنا من القبض عليه".

أخبار ذات صلة
ديشامب يحذر من كارثة على لاعبي كرة القدم!
غانا تحتج على رفض كندا دخول بارتي!

ويمثل "كلوتش" النسر الأصلع الولايات المتحدة، بينما يرمز الأيل "مابل" إلى كندا، وتشمل التميمة أيضا النمر "زايو" الذي يشير إلى المكسيك.

وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت على 2524 عبوة من الكوكايين الخام وسلاح ناري خلال العملية.

وتعاقب بيرو من يُضبط بحوزته ما بين 5 إلى 50 جرامًا من الكوكايين الخام بالسجن فترة تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات.

المصدر: د ب أ
تاجر مخدرات
تميمة
كأس العالم
آخر الأخبار
محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يستنكر مزاعم إعلامية مضللة تستهدف الإمارات وقطر
14 يونيو 2026
«الميركاتو الصيفي» يتطلق 13 يوليو
الرياضة
«الميركاتو الصيفي» ينطلق 13 يوليو
اليوم 23:45
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الهند وتُعزّي في ضحايا تحطم طائرة عسكرية
اليوم 23:44
كير ستارمر رئيس الحكومة البريطاني
الأخبار العالمية
ستارمر وترامب يناقشان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة
اليوم 23:40
كوزمين والجزيرة.. طموحات «فخر وقيصر»
الرياضة
كوزمين والجزيرة.. طموحات «فخر وقيصر»
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©