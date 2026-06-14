هنا الزاهد.. «بنت وداد»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة هنا الزاهد، لتصوير مسلسلها «بنت وداد»، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، تأليف أحمد عادل، وإخراج محمد بكير. وأوضحت أن العمل يقدم معالجة درامية مختلفة تجمع بين الرومانسية والجوانب الاجتماعية والنفسية، وهو النوع الذي تفضّله دائماً في اختياراتها الفنية، مشيرة إلى أن المسلسل يتألف من 10 حلقات فقط، ما يمنح الأحداث إيقاعاً سريعاً بعيداً عن الإطالة، كما يركّز بشكل عميق على تفاصيل الشخصيات والعلاقات الإنسانية. وأشارت هنا، إلى أن «بنت وداد» يناقش عدداً من القضايا الإنسانية والعاطفية المهمة، من خلال قصة اجتماعية تتناول الخلافات العائلية والمشكلات الأسرية وتعقيدات العلاقات الإنسانية، موضحة أن العمل يعتمد على رؤية معاصرة تجعل المشاهد قريباً من الأحداث والشخصيات، وتمنحه فرصة للتفاعل مع المواقف الحياتية المختلفة. واعتبرت أن العمل يمثّل خطوة جديدة في تجربتها مع دراما المنصات الرقمية، لا سيما بعد النجاح الذي حقّقته في أعمال سابقة، مثل «سيب وأنا سيب»، و«إقامة جبرية». وعن رأيها في دراما المنصات، قالت: أعتبرها من أهم وسائل تطوير صناعة الدراما خلال السنوات الأخيرة، لأنها أتاحت للأعمال الوصول إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم خلال وقت قصير، كما منحت الفنانين فرصاً أكبر لتقديم موضوعات متنوعة وأفكار غير تقليدية. وذكرت أن المنصات الإلكترونية ساعدتها على تقديم شخصيات متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما والرومانسية، كما أسهمت في حصولها على العديد من الإشادات والجوائز. وعن غيابها عن المنافسة الدرامية في الموسم الرمضاني الماضي، أوضحت هنا، أن القرار لم يكن بسبب قلة العروض، بل نتيجة حرصها على اختيار العمل المناسب، لافتة إلى أنه بعد نجاح مسلسل «إقامة جبرية»، شعرت بمسؤولية أكبر تجاه الجمهور، لذلك فضّلت التريّث ورفضت عدداً من السيناريوهات التي لم تجد فيها ما يضيف إلى مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها تبحث دائماً عن الشخصيات التي تفاجئ الجمهور وتمنحها تحدياً جديداً. كما تعاقدت هنا الزاهد، على بطولة فيلم «ملك الغابة»، مع هشام ماجد، في ثالث تعاون سينمائي بينهما خلال فترة قصيرة، تأليف فادي أبو السعود، وإخراج السدير مسعود، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت إلى مشاركتها في بطولة فيلم «شمس الزناتي - البداية»، مع محمد إمام، وإخراج أحمد خالد موسى، مؤكدة أن العمل يمثّل إضافة مهمة في مسيرتها الفنية. وأفادت بأن المرحلة الحالية من أكثر الفترات نشاطاً في حياتها الفنية، مشيرة إلى أنها تسعى باستمرار لتحقيق التوازن بين الدراما والسينما، وبين الأعمال الجماهيرية والتجارب المختلفة.