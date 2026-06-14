شيخة الجابري تكتب: «وش بقى ما ظهر»

في قصيدة للأمير خالد الفيصل يقول: «يا زمان العجايب وش بقى ما ظهر.. كلّما قلت هانت جد علمٍ جديد». ونحن اليوم نعيش هذه الحقيقة التي ذكرها دايم السيف، في قصيدته الشهيرة، وإن كان موضوع القصيدة يختلف تماماً عما أقصده في المقال والفكرة التي يحملها بين ثنايا الكلمات.

إن التحولات التي يشهدها عصرنا الحالي، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وما يتبعه من مستجدات في كثير من الأمور، ترتبط بتفاصيل حياتنا واهتماماتنا كبشر، من حيث تسهيل الإنجاز وسرعته بصرف النظر عن جودته. لقد فوجئت وأنا أتحدث مع صغار العائلة أنني أستطيع أن أضع قصيدة لي على أحد البرامج الذكية الحديثة فتأتيني ملحنةً ومغناة، وبالصوت الذي أريد، وأن هذا الأمر أصبح سهلاً جداً كشربة ماء. وفي الوقت الذي كان فيه الشاعر والملحن والموزع والفرقة الموسيقية يعانون من أجل الوصول إلى عمل فني لافت ومؤثر ومميز، يستطيعون به تحريك وأسرَ ذائقة الجمهور المتلقي، صار بوسع أي كاتب عابرٍ للكلمات أن يضع تلك الخزعبلات عبر أحد البرامج الحديثة فتخرج له أغنية جاهزة للنشر، فينشرها لتصبح «ترينداً» كما يقولون.

اليوم، الكلمات والألحان تأتي عن طريق التوليد الاصطناعي، لا أعرف لماذا يسمونه «توليداً»، فقد أصبح كل شيء فيه سهلاً وعادياً، وفي متناول اليد. فالمرء يستطيع بضغطة زر أن يحصل على كل ما يريد عن طريق التقنيات الحديثة، وهذا التسارع وتلك الطفرة في الانتقال من أجهزة الحاسوب العادية التي كانت تعمل بوتيرة بطيئة إلى زمن يتسارع فيه التحول بملايين من السنوات الضوئية عما كان في السابق.

لقد أصبح الإنسان الآلي يتناول الكتاب، ويحضّر القهوة، ويشارك في صنع القرار، ويحوّل مادة إلى أخرى، وينجز مشاريع الشركات الكبرى ويُستخدم في المنازل. كما أننا أصبحنا نعتمد على ذاكرة تقنية، بمعنى أننا عندما نريد أن نتذكر أمراً ما، سنذهب إلى إحدى الأدوات التي تتيحها شبكة الإنترنت والذكاء الاصطناعي، ونبدأ في طرح الأسئلة، فتأتينا الإجابات متناسلة تتبع بعضها. وقس على ذلك ما يحدث في مجال التعليم وما وفرته هذه الحداثة من سهولة في تبادل المعرفة ومن كتابة البحوث إلى وضعها في قوالب وعروض تقديمية.

إن الاعتماد على التقنيات الحديثة يجب أن لا ينسينا أن هناك مشاعر وأحاسيس، وقيماً ومبادئ، ووسائل تعلّم نحملها نحن كبشر، وتختلف تماماً عن تلك التي يحملها لنا جهاز حاسوب عقيم ومقيم بين أيادينا.