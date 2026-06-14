8 أماكن.. أغرب من الخيال

ترجمة: أحمد عاطف



قد تبدو بعض المشاهد الطبيعية حول العالم غير قابلة للتصديق، بما تحمله من ألوان حادّة وتكوينات هندسية وغرائب بصرية أقرب إلى الخيال، لا سيما في زمن الصور المولَّدة بالذكاء الاصطناعي. وهذه الأماكن موجودة بالفعل، وقد ازدادت تفاصيلها الجميلة عبر العصور بفعل البراكين والتعرية والمعادن والمَد والجَزر، بينما ساهم الإنسان في بعضها بخياله المعماري أو السينمائي، ونذكر 8 أماكن قد لا تصدِّق أنها حقيقية من روعتها:





1- كهف «فينغال»

يقع كهف «فينغال» في جزيرة ستافا غير المأهولة، ضمن جُزر اسكتلندا، ويبدو وكأنه تصميم رقمي شديد الدقة، فالكتل البازلتية السداسية التي تشكِّل جدرانه تكوّنت نتيجة تدفقات حمم بركانية قديمة. ويرتفع الكهف 20 متراً، وتضرب الأمواج جدرانه لتمنحه صوتاً طبيعياً. ويمكن الوصول إليه عبر رحلات بحرية موسمية بين مايو وسبتمبر.





2- «مون سان ميشيل»

يُعَد «مون سان ميشيل» أحد أكثر المواقع الأوروبية غرابة، إذ يظهر وقت الجَزر جزيرة صخرية ترتفع وسط مساحات طينية، بينما تحوط به المياه بالكامل عند المَد، فيبدو كأنه يطفو فوق البحر، ويقع بين «نورماندي» و«بريتاني»، ويشتهر بمَد وجَزر، من الأقوى في أوروبا. ويمكن الوصول إليه عبر جسر من اليابسة، ثم صعود الأزقّة الضيقة، حيث المشهد البحري.





3- «روندا»

تبدو مدينة روندا الإسبانية كأنها معلّقة فوق شقٍّ هائل في الأرض، وتستقر مبانيها البيضاء على حواف وادي «إل تاخو»، ويُعَد جسر «بوينتي نويفو» أشهر معالمها، إذ يصل بين جانبَي المدينة بطريقة شبه مستحيلة. ويستمتع الزوّار بالتجوّل في الحي الموريسكي، وزيارة حلبة مصارعة الثيران التاريخية، ومسارات الوادي لمشاهدة الجسر من الأسفل.





4- بحيرة «بورلينسكوي»

في سيبيريا، تتحوّل بحيرة «بورلينسكوي» المالحة أواخر الصيف إلى مساحة وردية لافتة، بسبب كائنات تعيش في مياهها شديدة الملوحة. وتزيد القشور البيضاء للملح والخطوط الحديدية الضيقة داخل البحيرة من غرابة المشهد، حتى يبدو كأنه لوحة رقمية. وتتيح المنطقة المشي قرب المساحات الملحية ومشاهدة عربات نقل الملح، مع أجواء سياحية بسيطة.





5- نهر «كانيو كريستاليس»

يُعرف بنهر الألوان ال 5، بسبب ألوانه الزاهية التي تظهر في أشهُر محدَّدة، حيث تتحوّل النباتات أسفل المياه الصافية إلى اللون الأحمر، مع درجات من الأصفر والأخضر والأزرق، في مشهد يشبه الفن الرقمي. ويقع النهر داخل محمية، ولا يُسمح بزيارته بشكل فردي، إذ يصل المسافرون إلى بلدة «لا ماكارينا»، ثم يواصلون الرحلة بالقوارب والمشي مع مرشدين، في الموسم من يونيو إلى نوفمبر.





6- «ذا ويف»

في صحراء قريبة من حدود أريزونا الأميركية، يظهر تشكيل «ذا ويف» كدوامات حجرية متجمِّدة من الخطوط المنحنية، وتكوَّن هذا المشهد من كثبان حجرية تعود إلى العصر الجوراسي قبل ملايين السنين. ونظراً لهشاشة الموقع، يخضع الدخول إليه لنظام تصاريح محدود. وتتطلّب الرحلة المشي وسط تضاريس صحراوية، وتُعَد من أبرز الوجهات لمحبي الطبيعة النادرة.





7- «هوبيتون»

صُنع موقع «هوبيتون» كديكور سينمائي لأفلام «سيد الخواتم» و«الهوبيت»، لكنه أصبح وجهة سياحية تبدو كقرية خيالية. وتمنح التلال الخضراء، والأبواب الدائرية، والحدائق والفوانيس، المكان طابعاً أقرب إلى عالم مولد بالخيال. ويمكن الانضمام إلى جولات إرشادية داخل الموقع، تنتهي في نزل «جرين دراجون» لتجربة أجواء مستوحاة من الأفلام.





8- «سالار دي أويوني»

أكبر مسطّح ملحي في العالم، وفي موسم الأمطار، تتحوّل طبقة رقيقة من الماء فوق الملح إلى مرآة ضخمة تعكس السماء.

وتبدأ الرحلات من مدينة أويوني عبر سيارات دفع رباعي، وتشمل عبور المسطّح الملحي وزيارة جزر مغطاة بالصبار، والإقامة في فنادق مبنية من كتل الملح. ويُعَد موسم يناير إلى مارس الأفضل لمشاهدة تأثير المرآة.