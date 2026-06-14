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الترفيه

البرازيل: مقتل مغنٌّ أميركي بتصادم مروحيتين في البرازيل

لحظة سقوط المروحيتين بعد تصادمهما
15 يونيو 2026 00:28

أفاد مصدر في الشرطة بأن المغني وكاتب الأغاني الأميركي أوليفر تري، الذي كان في البرازيل ضمن جولة عالمية، كان على متن إحدى المروحيتين اللتين تحطمتا اليوم الأحد، في مدينة ريو دي جانيرو، ما أسفر عن مقتل جميع ركابهما.

ورد اسم المغني، البالغ 32، ضمن قائمة ركاب المروحيتين التي نشرها المصدر، الذي أشار إلى أنه لم يتم التعرف على هوية الضحايا رسميًا بعد، نظرًا لتعرضهم لحروق بالغة جراء الحادث.

  • سقوط إحدى المروحيتين على وكالة بيع سيارات
    سقوط إحدى المروحيتين على معرض سيارات
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من بين الركاب إلى جانب المغني، منتج موسيقي برازيلي، ومخرج فيديو أرجنتيني، ويوتيوبر أرجنتيني.

كانت المروحيتان اصطدمتا في الجو، صباح اليوم الأحد، في ضاحية "ريكريو دوس بانديرانتس"، قبل أن تسقطا في موقف سيارات تابع لمعرض سيارات كهربائية، ما أدى إلى اشتعال النيران في حوالي 20 سيارة، وفقًا لرجال الإطفاء.

كانت إحدى المروحيتين تقل خمسة أشخاص، والأخرى تقل الطيار فقط. لم ينجُ أحد من الحادث.

المصدر: وكالات
مغني
تصادم مروحيتين
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