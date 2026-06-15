«الشارقة الرياضي» يعتمد ترتيبات «عطلتنا غير 2026»

الشارقة (وام)

اعتمد مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، الترتيبات الخاصة بالبرنامج الصيفي السنوي «عطلتنا غير 2026». وبحث المجلس إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل واستقطاب الكفاءات والخبرات الرياضية بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة تمكّن الأندية من الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة في مختلف المجالات الرياضية.

واستعرض المسودة الأولية للهيكل التنظيمي للمجلس، وناقش مشروع حوكمة الهيئات القضائية والرقابية الرياضية والشفافية المؤسسية، باعتباره أحد مُخرجات الندوة القانونية التي نظّمتها دار القضاء بالشارقة.

وبحث الاجتماع الذي عُقد بنادي الشارقة الرياضي بحضور محمد عبيد الحصان، الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، الموضوعات المُدرَجة على جدول الأعمال، بينها استعراض مخرجات زيارة مجلس أبوظبي الرياضي، ومناقشة إجراءات تسليم المسار الجبلي «برج الرابي» إلى بلدية مدينة خورفكان بعد استيفاء الاشتراطات الفنية اللازمة.

واقترح رئيس المجلس تنظيم لقاء شهري لموظفي المجلس مع أحد الأبطال الرياضيين لتسليط الضوء على التجارب الشخصية والمسيرة الرياضية والإنجازات المحقّقة، بما يسهم في تعزيز الدافعية ونشر ثقافة الإبداع والاستفادة من التجارب الملهمة.

واقترح الأمين العام للمجلس تكريم المتميزين من أبناء إمارة الشارقة الذين مثّلوا دولة الإمارات في المحافل الدولية.