هاجر السراج: «فرقة الموت» بوابتي إلى السينما

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثِّلة هاجر السراج، أولى تجاربها السينمائية من خلال المشاركة في فيلم «فرقة الموت»، بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، وبيومي فؤاد، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. وتدور أحداث العمل في إطار أكشن تشويقي مُستوحى من وقائع حقيقية، تعود إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في صعيد مصر، ويتناول قصة ضابط، يجسِّد دوره أحمد عز، يدخل في صراع مع «خط الصعيد»، الذي يؤدي دوره آسر ياسين.

وأوضحت هاجر أن «فرقة الموت» يمثّل محطة مهمّة في مسيرتها الفنية بعد سنوات من العمل في الدراما التلفزيونية، مشيرة إلى أن التجربة تحمل لها الكثير من التحديات والفرص في الوقت نفسه، لا سيما أنها تأتي وسط كوكبة من كبار الممثلين وصناّع السينما.

وقالت: الفيلم يُعَد تجربتي الأولى في السينما، وأشعر بحماس كبير لهذه الخطوة، لأن السينما تختلف عن الدراما التلفزيونية في تفاصيل كثيرة، سواء على مستوى الأداء أو التحضير للشخصيات أو طبيعة التصوير، ما يجعلها تجربة ثرية أتعلّم منها الكثير.

وعن المعايير التي تعتمد عليها في اختيار أدوارها، أكدت أن قيمة الشخصية وتأثيرها داخل العمل أهم لديها من مساحة الظهور على الشاشة، موضحة أنها تحرص دائماً على قراءة النص كاملاً قبل اتّخاذ قرار المشاركة، وتبحث عن الشخصيات المختلفة التي تحمل تحدياً جديداً بالنسبة لها، سواء من ناحية الأداء أو اللهجة أو التركيبة النفسية.

وأعربت هاجر عن تأثرها الكبير بسعاد حسني، مؤكدة أنها كانت من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى حب التمثيل. وقالت: أتمنى أن أقدّم يوماً شخصية تحمل روح الأدوار التي كانت تقدمها، فهي ممثلة استثنائية جعلتني منذ الصغر أنظر إلى التمثيل بشكل مختلف.

وفيما يتعلق بالدراما السورية، أوضحت أنها تتطلع إلى خوض هذه التجربة مستقبلاً، فهي عاشت جزءاً من طفولتها في دمشق قبل انتقالها إلى مصر. وأضافت: أفتخر بجذوري السورية، لكن إقامتي في مصر وعدم تلقي عروض مناسبة حتى الآن حالا دون ذلك، وأتمنى أن تتحقّق هذه الخطوة قريباً.