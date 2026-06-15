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هند صبري في Your Turn - 203

هند صبري في Your Turn - 203
16 يونيو 2026 01:02

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة هند صبري في بطولة الفيلم الروائي الطويل Your Turn - 203، من إخراج سينتيا صوما، في أولى تجاربها في الأفلام الطويلة. وتجسِّد هند في العمل شخصية «كومبارس» تدخل إلى عالم مختلف عبر وكالة عمل غير تقليدية، في مسار درامي يسلّط الضوء على كسر القيود الاجتماعية وإعادة اكتشاف الذات، وتدور الأحداث في بيروت خلال عام 2023، حيث يرصد تداعيات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على تفاصيل الحياة اليومية، في معالجة اجتماعية تركّز على التحولات التي تفرضها الظروف المعيشية على الأفراد. كما انتهت هند صبري، من تصوير فيلم «أضعف خلقه»، مع أحمد حلمي، ومن تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه عام 2007 داخل حديقة حيوان، وتجسِّد فيه شخصية زوجة بطل العمل، التي تقدم دعماً إنسانياً وعاطفياً في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها. 
ويجسِّد أحمد حلمي في الفيلم شخصية عالم حيوانات يعمل وسط بيئة تعاني من الإهمال وتراجع الإمكانات، بينما تتقاطع حياته المهنية مع أزماته الخاصة، ليجد نفسه أمام ضغوط عائلية وتحديات اقتصادية متصاعدة تضعه في مواجهة قرارات معقدة تختبر مبادئه ونزاهته. وعلى صعيد الدراما، تواصل هند صبري التحضير لمسلسل «عسل أحمر»، المقتبس عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته آسر ياسين، تأليف الثنائي وائل حمدي ومحمد هشام عبيه، وإخراج مريم أحمدي، ويتألف من 10 حلقات. وتجسِّد فيه شخصية صحفية تحقيقات تنخرط في عالم شديد التعقيد من الجرائم المتشابكة، وتخوض رحلة بحث تمتد بين الحقيقة والغموض، في إطار يجمع بين الجريمة والدراما النفسية والتشويق.

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