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الترفيه

5 مهارات يحتاجها الأطفال في عصر الذكاء الاصطناعي

أهمية تعليم الطفل إدارة وقته وأن التكنولوجيا وسيلة لا غاية (الاتحاد)
16 يونيو 2026 01:02

ترجمة: أحمد عاطف

تتزايد التساؤلات حول إعداد الأطفال للمستقبل في ظل التطور التكنولوجي الهائل، ولم يَعُد الأمر مرتبطاً فقط بتعليمهم استخدام الأدوات الرقمية، بل بترسيخ مهارات إنسانية لا تستطيع الآلات تعويضها. وعلى الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على الإجابة والتحليل وإنجاز الكثير من المهام، يؤكد خبراء التربية أن هناك مهارات تظل جوهرية في بناء شخصية الطفل، لأنها ترتبط بالمشاعر، والخيال، والمرونة، والاستقلال. ونذكر بعض المهارات الأساسية التي يجب على الأطفال تعلّمها: 

1 - الذكاء العاطفي
يمثِّل الذكاء العاطفي واحدة من أهم المهارات التي يحتاجها الأطفال في المستقبل، لأنه يساعدهم على فهم مشاعرهم والتعامل معها بطريقة صحية، إذ إن الطفل الذي يستطيع تسمية مشاعره والاستماع إلى الآخرين والتعاطف معهم، يصبح أكثر قدرة على بناء علاقات متوازنة وحل الخلافات بهدوء.

2 - طرح الأسئلة  
في زمن تتدفّق فيه المعلومات من كل اتجاه، لا يكفي أن يحصل الطفل على إجابات جاهزة، بل الأهم أن يتعلّم كيف يسأل، ويفكر، ويحلِّل، ويميّز بين المعلومة الصحيحة والمضلِّلة. ويؤكد خبراء أن التفكير النقدي وطرح الأسئلة يمنح الطفل القدرة على استخدام التكنولوجيا بوعي، بدلاً من الاكتفاء بتلقّي ما تقدِّمه له من دون مراجعة.

3 - القدرة على التكيّف
العالم الذي يكبر فيه الأطفال اليوم قد يكون مختلفاً تماماً خلال سنوات قليلة، سواء في الدراسة أو العمل أو المهارات المطلوبة، لهذا تصبح القدرة على التكيّف مع التغيير مهارة أساسية، لأنها تساعد الطفل على التعامل مع المواقف الجديدة من دون خوف. ويمكن للآباء دعم هذه المهارة عبر تشجيع الطفل على تجربة أشياء جديدة، وتقبّل الخطأ باعتباره جزءاً من التعلّم.

4 - الخيال 
قد تنتج الآلات نصوصاً وصوراً وأفكاراً، لكنها لا تمتلك التجربة الإنسانية التي تصنع الإبداع الحقيقي، فالخيال يرتبط بالمشاعر والفضول والتجارب الشخصية، وهي عناصر تمنح الطفل قدرة على رؤية ما هو أبعد من الواضح. وبحسب الخبراء، فإنه من المهم تشجيع الأطفال على الرسم، والقراءة، والكتابة، واللعب الحُر، لأنها أنشطة توسِّع الخيال وتفتح مساحة للتفكير المختلف.

5 - تحمّل المسؤولية 
مع تزايد اعتماد الإنسان على التكنولوجيا، يصبح من الضروري أن يتعلّم الطفل إدارة بعض أموره بنفسه. والاستقلالية لا تعني ترك الطفل وحده، بل تعني منحه مسؤوليات مناسبة لعمره، مثل ترتيب غرفته، أو اختيار نشاطه، أو المشاركة في قرارات بسيطة. وتساعد هذه التجارب الطفل على بناء الثقة والصبر وحل المشكلات، وهي مهارات لا تقلّ أهمية عن أي معرفة رقمية.

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