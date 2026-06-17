بلدية مدينة العين تُطلق حملة «السلامة في الحر» لتوعية العمال

العين (وام)

أطلقت بلدية مدينة العين بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة موسعة تحت شعار «السلامة في الحر 2026»، بهدف توعية أكثر من 12.000 عامل بمخاطر العمل في الأماكن المكشوفة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أشهر الصيف، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز صحة وسلامة العمال والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.تستمر الحملة على مدى 3 أشهر، خلال الفترة من 16 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل مع التركيز على التوعية بأهمية الالتزام بفترة حظر العمل وقت الظهيرة، الممتدة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات لدرجات الحرارة، بما يزيد من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري والأمراض المرتبطة بالتعرض المباشر للحرارة. وأكدت الدكتورة غوية النعيمي رئيس قسم التوعية والتواصل، أن الحملة تجسِّد التزام بلدية مدينة العين بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، من خلال نشر الوعي الوقائي وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في حماية العاملين ورفع جودة الحياة في مواقع العمل. وأوضحت النعيمي، أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج توعوية متخصِّصة للتعريف بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه، وتعزيز ثقافة السلامة الحرارية في مواقع العمل، ورفع الوعي ببرنامج إدارة الإجهاد الحراري، إلى جانب التأكيد على أهمية التزام المؤسسات بقرار حظر العمل وقت الظهيرة وتوفير بيئات عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وصحتهم. ودعت الحملة أصحاب العمل إلى تعزيز برامج التدريب والتوعية المستمرة، وتوفير وسائل الوقاية والحماية اللازمة، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال للإجراءات الوقائية المعتمدة، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية خلال موسم الصيف.