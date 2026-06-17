بلدية الظفرة تنشر التوعية من الإجهاد الحراري لـ12 ألف عامل





الظفرة (وام) أطلقت بلدية منطقة الظفرة حملتها التوعوية السنوية بعنوان «السلامة في الحر»، والتي تهدف إلى حماية العاملين لا سيما في المواقع الميدانية وقطاع البناء والإنشاء، من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية.وتتزامن الحملة مع بدء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل، والذي يمنع تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، للحد من تعرضهم المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، بما يسهم في حمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وأكدت البلدية أن المبادرة تأتي ضمن التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال رفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. وتتضمن خطة الحملة تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف أكثر من 12 ألف عامل في مختلف أنحاء منطقة الظفرة، وتشمل تنظيم ورش توعوية للموظفين والعاملين في المواقع الميدانية، وتوزيع مواد إرشادية ونشرات توعوية بعدة لغات إضافة إلى إنتاج ونشر مواد إعلامية وتوعوية عبر مختلف قنوات التواصل، وتنفيذ زيارات ميدانية وجولات تفتيش للتأكد من الالتزام بإجراءات ومتطلبات السلامة المهنية. وتحرص البلدية على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وترسيخ ثقافة الوقاية، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين خلال أشهر الصيف.