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الترفيه

جزيرة ياس تحتفي بكأس العالم ببرنامج حافل من العروض

جزيرة ياس تحتفي بكأس العالم ببرنامج حافل من العروض
17 يونيو 2026 14:57

أبوظبي (الاتحاد)
مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، تشهد جزيرة ياس أبوظبي أجواء حافلة بالحماس والشغف، من خلال برنامج حافل يواكب مختلف مباريات البطولة، ويضم باقة متنوعة من عروض البث المباشر للمباريات، وتجارب الطعام المميزة، والفعاليات الترفيهية، وخيارات الضيافة المتنوعة، بما يتيح لعشاق كرة القدم متابعة المنافسات في أجواء تحتفي باللعبة وتجمع بين الترفيه والضيافة. «ياس باي ووترفرونت» تشكِّل المطاعم المميزة على الواجهة المائية «ياس باي ووترفرونت» من أبرز الوجهات للاستمتاع بالأجواء المميزة لمنافسات كأس العالم، حيث تستضيف مطاعمه البث المباشر لمباريات البطولة، إلى جانب ساعات التخفيضات اليومية، وتجارب البرانش في عطلة نهاية الأسبوع، وأمسيات خاصة مستوحاة من أجواء البطولة. فنادق «ياس بلازا» مع إقامة مباريات البطولة في أوقات مختلفة على مدار اليوم، تستقبل فنادق ياس بلازا عشاق كرة القدم على مدار الساعة طوال فترة كأس العالم، ليقدم واحدة من أبرز وجهات متابعة المباريات في أبوظبي، مع بث مباشر للمواجهات في أجواء حماسية. ولا تقتصر التجربة على متابعة المباريات فقط، بل تشمل أيضاً فعاليات تفاعلية مستوحاة من أجواء البطولة، وتحديات لتوقع نتائج المباريات مع جوائز قيّمة. «ياس لينكس» ومن الآن لغاية 19 يوليو، يستقبل «ياس لينكس» أبوظبي عشاق كرة القدم بأجواء مستوحاة من سحر البطولة، مع بث مباشر لأبرز مباريات كأس العالم عبر الشاشات الكبيرة، بداية من مواجهات دور المجموعات ووصولاً إلى الأدوار الإقصائية. وتترافق أجواء المباريات مع تشكيلة من الأطباق المفضلة لدى الجماهير، مع صحيفة كروية بإصدار محدود، تتضمن جدول المباريات، وأبرز اللقطات، ومحتوى تفاعلياً، إلى جانب مسابقات وجوائز فورية وفرصة الفوز بتذاكر إلى نيويورك. «مجلس ياس الرياضي» يقدم «مجلس ياس الرياضي» الجديد في حلبة مرسى ياس تجربة مميزة لعشاق كرة القدم طوال فترة البطولة، من خلال البث المباشر للمباريات في أجواء تجمع بين الضيافة الراقية والطابع الرياضي. وتشمل تذكرة الدخول رصيداً يمكن استخدام جزء منه على المأكولات والمشروبات، بما يعزِّز تجربة الضيوف خلال متابعة المباريات. وإلى جانب البث المباشر، يُتيح المجلس للضيوف إمكانية إضافة مجموعة من التجارب التفاعلية، تشمل «ياس كارت زون، وأجهزة محاكاة القيادة «سيم ياس»، وتجارب مختارة من «درايف ياس»، وجلسات «ترين ياس»، ليقدم وجهة متكاملة تجمع بين متابعة البطولة وتجارب رياضة المحركات.

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