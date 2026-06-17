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الترفيه

«بنظهر أقوى» يجسِّد قيَم التلاحم المجتمعي

المبادرة تهدف إلى تعزيز حضور الفن في الفضاءات العامة (وام)
18 يونيو 2026 01:09

دبي (وام) 

تشهد دبي إطلاق مشروع فني جديد بعنوان «بنظهر أقوى» يتمثَّل في تنفيذ عمل نحتي دائم في حديقة HUNA بمشروع H Residence، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها شركة «أ.ر.م القابضة» بالتعاون مع «آرت دبي» بهدف تعزيز حضور الفن في الفضاءات العامة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للإبداع والثقافة.

الثقة بالمستقبل
يستمد المشروع عنوانه وإلهامه من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «بنظهر أقوى»، بما تعكسه من قيَم التلاحم المجتمعي والعمل المشترك والمرونة في مواجهة التحديات والثقة بالمستقبل.
يهدف المشروع إلى ترجمة هذه القيَم إلى عمل فني دائم يتفاعل مع المكان والجمهور، ويثري المشهد الحضري والثقافي في دبي، فيما تفتح المبادرة باب المشاركة أمام الفنانين المقيمين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، إضافة إلى الشراكات بين الفنانين وصالات العرض الفنية ممن يمتلكون خبرة في تنفيذ الأعمال الفنية الدائمة أو المشاريع الخارجية، وذلك حتى 25 يوليو المقبل.

أثر مستدام
وأكد محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م القابضة»، أن المشروع يجسِّد رؤية تقوم على دمج الإبداع في تفاصيل الحياة اليومية، وإتاحة المجال أمام الفنانين لتقديم أعمال نوعية تترك أثراً مستداماً في الفضاء العام، وتسهم في تعزيز الهوية الثقافية للمدينة.
وأكدت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمجموعة «آرت دبي» أن المبادرة تمثِّل فرصة لإضافة عمل فني جديد إلى المشهد الثقافي الدائم في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والحوار الثقافي.

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