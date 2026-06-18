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الترفيه

حسين البلام يواصل عروضه المسرحية

حسين البلام يواصل عروضه المسرحية
18 يونيو 2026 12:24

علي عبد الرحمن (القاهرة)
علي عبد الرحمن (القاهرة) يواصل الممثل حسين البلام، تقديم عروض مسرحيته الجديدة «شوقر دادي»، يشاركه بطولتها أحمد العونان، وفوز الشطي. وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر حول شاب وفتاة يجدان نفسيهما على ارتباط بشخصية ثرية تبدو مثالية في الظاهر، قبل أن تنكشف تدريجياً حقيقة ما تخفيه من خداع. ومع تصاعد الأحداث، تبرز صراعات بين القيَم الحقيقية والمظاهر الزائفة، عبر سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات غير المتوقعة. وكان البلام قد شارك كضيف شرف في مسلسل «البشتختة»، بطولة أحمد العونان، وزهرة عرفات، وجسّد فيه شخصية والد «ناجح»، الذي يؤدي دوره عبد العزيز النصار، وهو دور مؤثِّر ضمن سياق الأحداث، إذ يورث ابنه آلة «البشتختة» القديمة التي تشكّل المحرك الرئيس لأحداث العمل، وتقود إلى كشف أسرار غامضة تضع الشخصيات في مواقف كوميدية متلاحقة.

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