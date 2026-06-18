أظافرك مرآة لصحتك.. 8 علامات لا تتجاهلها

شعبان بلال (القاهرة)

هل تعلم أن أظافرك قد تكشف عن بعض المؤشرات الصحية؟ فقد يكون وجود بعض البياض هنا، أو لون وردي خفيف هناك، أو تموجات ونتوءات، علامة على وجود مرض في الجسم. ونذكر أهم العلامات التي يجب عليك ملاحظتها واستشارة الطبيب إذا لزم الأمر: 1 - الأبيض سواء كان بياض الأظافر جزئياً أو كلياً، فقد يكون هذا اللون مؤشراً على فقر الدم، ونقص التغذية، وأمراض القلب أو الكلى، أو حتى التسمم. وإذا كانت الأظافر بيضاء في معظمها مع حواف داكنة، فقد يشير ذلك إلى مشكلات في الكبد، مثل التهاب الكبد. 2 - الأصفر تُعَد العدوى الفطرية أحد أكثر أسباب اللون الأصفر شيوعاً، ومع تفاقم العدوى، قد تصبح الأظافر متفتتة. وفي حالات نادرة، قد يشير الاصفرار إلى حالة مرضية أكثر خطورة، مثل أمراض الغدة الدرقية الحادة، أو أمراض الرئة، أو داء السكري، أو الصدفية. 3 - الأزرق يشير اللون الأزرق الأظافر إلى نقص الأكسجين في الجسم، ما قد يدل على مشكلة في الرئة، مثل انتفاخ الرئة. كما قد ترتبط الأظافر الزرقاء ببعض مشكلات القلب. 4 - التموَّج إذا كان سطح الظفر متموجاً أو به نقر، فهذه علامة مبكرة على الإصابة بالصدفية أو التهاب المفاصل. وقد يبدو الجلد تحت الظفر بنياً محمراً. 5 - التشقّق يرتبط جفاف الأظافر وهشاشتها بأمراض الغدة الدرقية. أما تشقق الأظافر أو انقسامها المصحوب بلون أصفر، فيرجَّح أن يكون سببه عدوى فطرية. 6 - الانتفاخ التهاب الظفر المزمن حالة مرضية تتسبب بالتهاب واحمرار وألم وتورّم في طيات الجلد والأنسجة المحيطة بالأظافر. وعادة ما يكون سببه مسببات للحساسية، لكنه قد ينتج أيضاً عن فطر المبيضات البيضاء، أو عدوى أخرى، أو الصدفية. ويمكن علاجه باستخدام «الستيرويدات» الموضعية. 7 - خطوط داكنة يُطلق على هذا التغير في لون الظفر اسم «التصبغ الميلانيني»، وهو ناتج عن صبغة «الميلانين». وهناك عدة أسباب محتملة، منها سرطان الجلد، أو العدوى، أو الإصابة. 8 - القضم قد لا يكون قضم الأظافر سوى عادة قديمة، لكنه في بعض الحالات علامة على قلق مستمر يستدعي العلاج. كما رُبط قضم الأظافر أو تقشيرها باضطراب الوسواس القهري.