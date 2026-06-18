«ياس للثقافة والفنون» تُطلق أول فريق لـ «الستاند أب كوميدي» في الدولة

أبوظبي (وام)

أعلنت جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح إطلاق أول فريق متخصِّص بفن «الستاند أب كوميدي» ضمن قطاع الجمعيات والمؤسسات الثقافية والمسرحية في الدولة، بمبادرة تستهدف دعم المواهب الوطنية وتنمية الفنون الأدائية الحديثة وتعزيز حضور الكوميديا الهادفة في المشهد الثقافي والفني.

يضم الفريق مجموعة من الفنانين والمتخصِّصين في هذا المجال، ويسعى إلى تطوير فن «الستاند أب كوميدي» وفق أسس احترافية تسهم في إثراء الحركة الثقافية وتوفير منصة متخصصة لاكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتها من خلال برامج تدريبية وورش عمل وعروض جماهيرية متنوعة.

وأكد عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، أن إطلاق الفريق يأتي في إطار حرص الجمعية على مواكبة التطورات الفنية واستحداث مبادرات نوعية تدعم الإبداع وتُتيح للمواهب الإماراتية والخليجية فرصاً أوسع للتعبير عن قدراتها وإبراز إبداعاتها.

وقال إن فن «الستاند أب كوميدي» يُعَد من الفنون الجماهيرية القادرة على تقديم رسائل مجتمعية وثقافية بأسلوب مبتكَر وقريب من الجمهور، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على توفير بيئة محفِّزة للمبدعين من خلال برامج متخصِّصة تسهم في اكتشاف المواهب وتطوير مهاراتها.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام الجمعية بدعم الحركة الثقافية والفنية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تمكين المبدعين وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وتوفير منصّات تُتيح لهم عرض أعمالهم والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

ويهدف الفريق إلى تقديم محتوى كوميدي هادف يستلهم قيَم المجتمع الإماراتي وهويته الثقافية ويتناول القضايا الاجتماعية والإنسانية بأسلوب فني راقٍ يجمع بين الإبداع والترفيه، بما يسهم في تعزيز التنوع الثقافي وإثراء المشهد المسرحي والفني.

وتُعَد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات الثقافية والمسرحية في الدولة، بما يجسِّد حرص جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح على تبنِّي الفنون الحديثة وفتح آفاق جديدة للإبداع وترسيخ مكانة الإمارات حاضنة للمواهب والمشاريع الثقافية المبتكرة.