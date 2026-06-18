«الأوركسترا الوطنية» تحتفي بالموسيقى الإماراتية والعالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات العربية المتحدة موسمها الأول الأسبوع المقبل، بإقامة الحفل الختامي في أمسية موسيقية استثنائية تحتفي بالموسيقى الإماراتية والعربية والعالمية، والثقافة والتواصل الإنساني.

يُقام الحفل المرتقب على مسرح «دبي أوبرا» 24 يونيو الجاري، وعلى مسرح «مركز الفنون» في جامعة نيويورك بأبوظبي 25 يونيو، وذلك بمشاركة أكثر من 70 موسيقياً و30 مغنياً في الكورال، يمثّلون أكثر من 30 جنسية، حيث يُبرز الهوية الفنية المميزة التي طوّرتها الأوركسترا الوطنية خلال موسمها الأول.

تحتفي الأمسية الموسيقية بإبراز قدرة الموسيقى على جمع الناس على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم وفئاتهم العمرية. ويصطحب برنامج الحفل الجمهور في رحلة موسيقية غامرة تجمع بين الإيقاعات النابضة والأنغام المفعمة بالحيوية في مقطوعة الرقصات السيمفونية من المسرحية الغنائية الشهيرة «قصة الحي الغربي» للمؤلف الموسيقي ليونارد برنشتاين، والألحان الانسيابية لمقطوعة «دانزون رقم 2» للمؤلف المكسيكي أرتورو ماركيز، والموسيقى الدرامية المشوقة في عمل «باكانال» للمؤلف كامي سان - صانز.

كما تحتفي الأمسية بثراء التراث الموسيقي العربي من خلال عمل «السماعي الخمسيني»، للمؤلف الإماراتي وعضو الأوركسترا الوطنية، عبدالعزيز المدني، المستوحى من تقاليد الموسيقى العربية الكلاسيكية، الذي يُعيد تقديم قالب السماعي التاريخي برؤية معاصرة تجمع بين الصياغة اللحنية المتقنة والبناء الإيقاعي الرفيع، مبرزاً البراعة الفنية والقدرات التعبيرية لعازفي الآلات الشرقية بالأوركسترا الوطنية.

تُختتم الأمسية بمتتالية أوركسترالية خاصة تحتفي بالإرث الموسيقي لدولة الإمارات، من خلال إعادة تقديم مجموعة من أشهر الأغاني الإماراتية لمؤلفين بارزين، بينهم خالد ناصر، وعلي كانو، في توزيعات سيمفونية جديدة للأوركسترا والكورال.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ورئيس مجلس إدارة «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات العربية المتحدة "يشكِّل الحفل الختامي للموسم الأول محطة مهمة للأوركسترا الوطنية في مسيرتها الرامية لأن تصبح إحدى المؤسسات الثقافية البارزة على مستوى الدولة. ونجحنا خلال الأشهر القليلة الماضية بإبراز قدرة الموسيقى على حماية التراث وتشجيع الإبداع وتعزيز التبادل الثقافي. وبينما تواصل الأوركسترا الوطنية مسيرة التطور والنمو، يبقى تركيزنا منصبّاً على توفير الفرص للفنانين الواعدين، وإثراء الحياة الثقافية لمجتمعاتنا، والمساهمة الفاعلة في دعم رؤية دولة الإمارات الطموحة والرامية لأن تصبح إحدى المراكز العالمية الرائدة للثقافة والفنون. وتبقى إحدى أهم محطات هذا الموسم جمهورنا الاستثنائي الذي رافقنا طوال هذه الرحلة، والذي يملؤنا دعمه المتواصل بالحماس والتفاؤل لما ينتظر الأوركسترا في المستقبل".

يُعَد هذا الحفل تتويجاً لموسم افتتاحي ناجح، أقامت خلاله الأوركسترا الوطنية حفلات موسيقية في مختلف أنحاء الإمارات، وكلّفت بتأليف أعمال جديدة، وعزّزت التعاونات الفنية، وأطلقت برامج لتطوير المواهب الموسيقية الإماراتية الشابة.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام لـ«الأوركسترا الوطنية» "يمثّل الحفل الختامي للموسم الأول تجسيداً للرؤية الفنية التي قادت عمل الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات طوال موسمها الأول، ومناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي حقّقتها خلال هذه المرحلة التأسيسية. وقد انطلقت هذه الرؤية من السعي إلى تقديم تجربة موسيقية تعكس هوية دولة الإمارات الثقافية، من خلال الجمع بين تراثها الموسيقي الغني وأبرز الأعمال الأوركسترالية العربية والعالمية. ومع اختتام هذا الموسم، نتطلع إلى مرحلة جديدة تواصل فيها الأوركسترا ترسيخ حضورها، منصّة تعكس الحيوية الثقافية والإبداع الذي تتميز به دولة الإمارات. كما نفخر بالتفاعل الاستثنائي الذي لمسناه من الجمهور منذ الحفل الأول، والذي شكّل مصدر إلهامٍ لنا وعزّز حماسنا لما تحمله المرحلة المقبلة من فرص وطموحات".