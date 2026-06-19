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الترفيه

المخيم العلمي الصيفي بالفجيرة ينطلق 6 يوليو

المخيم العلمي الصيفي بالفجيرة ينطلق 6 يوليو
19 يونيو 2026 12:52

الفجيرة (وام)

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أعلن نادي الفجيرة العلمي، عن إطلاق المخيم العلمي الصيفي بنسخته الخامسة، والذي يقام بمقر النادي من 6 إلى 17 يوليو المقبل. يستهدف المخيم الطلبة من الفئة العمرية 10 إلى 18 عاماً، ويقدم 5 مسارات علمية وتقنية متخصّصة تواكب متطلبات المستقبل، تشمل تقنية المعلومات والبرمجة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والطيران وعلوم الفضاء، والقسم الصناعي والمهني، والتصميم والتنفيذ، وحزمة من الورش التدريبية، والتجارب العلمية التطبيقية، والأنشطة الرياضية والترفيهية، والزيارات التعليمية.وأكد الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي مدير النادي، أن المخيم يُعَد من أبرز البرامج السنوية التي ينظمها النادي لتأهيل النشء وتمكينهم من مهارات المستقبل، مشيراً إلى أن البرنامج صمِّم وفق منهجية تجمع بين التعليم والتجربة العملية، بإشراف نخبة من المتخصِّصين.
ودعا النادي أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم للاستفادة من البرامج والأنشطة النوعية التي يقدمها المخيم.

الفجيرة
الروبوتات
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