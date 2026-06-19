6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً

ترجمة: أحمد عاطف

هل التقيت بشخص تعرفه جيداً، فتتذكر وجهه فوراً لكنك تعجز عن استحضار اسمه؟ أو تذكرت الاسم بينما تجد صعوبة في ربطه بصاحبه؟ مواقف قد تبدو محرجة لكن خبراء الأعصاب يؤكدون أن نوع النسيان نفسه قد يقدم مؤشرات مهمة حول طريقة عمل الذاكرة وصحة الدماغ.

1 - النسيان الأكثر شيوعاً

يشير متخصِّصون إلى أن نسيان الأسماء غالباً ما يرتبط بمشكلة في استرجاع المعلومة وليس في التعرّف إلى الشخص، فالدماغ يتعرّف على الوجه، ويؤكد أنك تعرف صاحبه، لكنه يعجز مؤقتاً عن استدعاء الاسم من الذاكرة. ويُعَد هذا النوع من الهفوات أمراً شائعاً لدى معظم الناس، لاسيما في فترات الضغط النفسي أو الإرهاق أو قلة النوم.

2 - أصعب المعلومات

يرى علماء النفس أن الأسماء من أصعب المعلومات التي يحتفظ بها الدماغ لأنها غالباً لا تحمل معنى أو سياقاً واضحاً. فعندما تعرف مهنة شخص أو مدينته أو هواياته، يرتبط ذلك بشبكة واسعة من المعلومات، بينما يبقى الاسم مجرد كلمة يصعب تثبيتها واسترجاعها لاحقاً.

3 - نسيان الوجوه

تُعَد صعوبة التعرف إلى الوجوه مسألة مختلفة، لأن الدماغ يمتلك مناطق متخصِّصة لمعالجة الوجوه والتعرّف إليها بسرعة كبيرة. وتكرار عدم التعرف إلى أشخاص مألوفين أو الخلط المستمر بين الوجوه قد يستدعي مزيداً من الانتباه مقارنة بنسيان الأسماء فقط.

4 - حالة مقلقة

يؤكد الأطباء أن الهفوات العرضية جزء طبيعي من التقدم في العمر وضغوط الحياة اليومية، لكن القلق يبدأ عندما تصبح مشكلات الذاكرة متكرِّرة وتؤثر على الحياة اليومية. ومن العلامات التي تستدعي استشارة الطبيب: نسيان أسماء أفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين بشكل متكرِّر، وصعوبة التعرّف إلى وجوه مألوفة، والضياع في أماكن معروفة، أو تراجع القدرة على أداء المهام المعتادة.

5 - عدد المهام

يرتبط ضعف التذكّر أحياناً بعوامل بسيطة مثل التوتر، وقلة النوم، والإجهاد الذهني، والانشغال المستمر بالهواتف والشاشات، كما أن تعدد المهام في الوقت نفسه يجعل الدماغ أقل قدرة على ترسيخ المعلومات الجديدة منذ البداية.

6 - اضطرابات معرفية

يشدِّد الخبراء على أن نسيان اسم شخص تعرفه أحياناً لا يعني الإصابة بالخرف أو التدهور المعرفي. وعندما تمتد المشكلة إلى صعوبة التعرّف على الأشخاص أو الأماكن أو الأحداث اليومية بشكل متكرِّر، فقد تكون مؤشراً على اضطرابات معرفية تحتاج إلى تقييم متخصِّص.