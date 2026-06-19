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ركين سعد تنتظر «بومة»

ركين سعد تنتظر «بومة»
19 يونيو 2026 13:06

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تنتظر الممثلة ركين سعد، طرح فيلمها السينمائي الجديد «بومة»، يشاركها بطولته نبيل الرفاعي، وجوانا عريضة، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان. وتدور أحداث العمل في مناطق مهمشة، حيث تعيش البطلة في أسفل السلم الاجتماعي ضمن اقتصاد غير رسمي تحكمه المصالح والخوف وتبادل المنافع.
وتعيش «بومة» وفق قوانين الشارع الصارمة، قبل أن تنقلب حياتها بشكل جذري مع دخول طفليَن إلى عالمها بصورة غير متوقعة، ما يفتح أمامها أسئلة أعمق حول العائلة والانتماء والأمومة، ويضعها في مواجهة مباشرة مع ذاتها قبل أن تكون مواجهة مع الآخرين.
ومع تصاعد الأحداث وظهور قوة إجرامية أكثر تنظيماً تعيد تشكيل الاقتصاد الخفي المحيط بها، تجد نفسها أمام صراع يتجاوز حدود البقاء اليومي، ليتحوَّل إلى محاولة لإثبات الوجود وانتزاع مساحة في عالم يهمِّش أمثالها ويعاملهم كأشخاص قابلين للاستبدال.
وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تشارك ركين سعد، في بطولة مسلسل «قتل اختياري»، مع أحمد خالد صالح، وانتصار، تأليف الثنائي أمين جمال، ومحمد السوري، وإخراج محمد بكير.
ويسلّط المسلسل الضوء على معاناة الأمهات مع أطفال متلازمة داون في معالجة اجتماعية إنسانية، وتبدأ الأحداث بزوجَين يكتشفان إصابة الجنين بالمتلازمة، فيتمسك الأب بفكرة الإجهاض، بينما تصر الأم على استكمال الحمل، لتتطوّر القصة كاشفة عن صراع إنساني عميق واختبار حقيقي لقدرة الأسرة على مواجهة التحديات بعد ولادة الطفل.

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