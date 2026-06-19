أغذية تعزِّز صحة البشرة.. تعرّف إلى فوائدها

شعبان بلال (القاهرة)

غالباً ما تكون البشرة أول جزء في الجسم يُظهر علامات المشكلات الداخلية، ولا يمكن للمستحضرات والكريمات وحدها أن تحقق الكثير قبل أن نُمعن النظر في ما نُغذّي به أجسامنا. لذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية يساعد في دعم البشرة. ونذكر بعض الأطعمة التي تساعد في هذه المهمة: 1 - الخضراوات يحتاج جسمك إلى «فيتامين سي» لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الرئيس في الجلد الذي يمنحه القوة والمرونة، وتحتوي الخضراوات على نسبة عالية من اللوتين، وهو عنصر غذائي يرتبط بتحسين الذاكرة ووظائف الدماغ. ويدعم المحتوى المرتفع من «فيتامين سي» في الخضراوات الورقية المتعددة الاستخدامات إنتاج «الكولاجين»، ما يساعد على الحفاظ على بشرة مشدودة وناعمة. وقد يلعب «فيتامين أ» الموجود في السبانخ، دوراً في صحة الشعر، كما ثبت أن لـ«فيتامين ك» فوائد صحية عديدة. ويمكن أيضاً تناول الفلفل الأحمر والبروكلي والبطاطا الحلوة لدعم صحة البشرة. 2 - الفاكهة تحتوي العديد من أنواع الفاكهة على نسبة عالية من الأحماض الأمينية والفيتامينات التي تدعم صحة البشرة ومظهرها، بينها الأفوكادو، الذي يمكن إضافته إلى العصائر أو السلطات. كما يساعد التوت الأزرق في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس من خلال تقليل الالتهابات والحد من فقدان «الكولاجين». وتُعَد البابايا ضمن أنواع الفاكهة المفيدة، فهي غنية بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تفيد الصحة العامة ووظائف القلب مع التقدم في العمر، كما تساعد في الوقاية من بعض الأمراض والحالات الصحية. وعلى الرغم من أن لُب البابايا هو الجزء الوحيد الذي يُستهلك، فإن القشرة والبذور تحتويان على مواد كيميائية نباتية تعزِّز جهاز المناعة، وتفيد صحة العينين والقلب، كما تقدم تأثيرات مضادة للأورام. 3 - المكسرات والبذور تُعَد المكسرات، وخصوصاً اللوز، مصدراً غنياً بـ«فيتامين هـ»، الذي يتمتع بفوائد صحية عديدة، منها المساعدة في ترميم أنسجة الجلد، والحفاظ على رطوبته، وحمايته من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. وتختلف الفوائد الصحية باختلاف أنواع المكسرات، بينها الفستق، الذي تشير الأبحاث إلى أنه لا يفيد البشرة فحسب، بل يقلِّل أيضاً من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. ويقدِّم الجوز فوائد عديدة، منها المساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ يحتوي على أحماض «أوميغا 3» الدهنية المضادة للالتهابات، التي تفيد الصحة وتساعد في الحفاظ على صحة أغشية خلايا الجلد. ويمكن أيضاً تناول بذور الرمان الغنية بـ«فيتامين سي» ومضادات الأكسدة القوية. كما تحتوي مستخلصات وقشور الرمان على مركَّب يُسمى «البونيكالاجين»، الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات.