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مصطفى شعبان يعود بـ«الشبح»

مصطفى شعبان يعود بـ«الشبح»
19 يونيو 2026 16:35

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب 16 عاماً منذ تقديمه فيلم «الوتر» عام 2010، يعود الممثل مصطفى شعبان، إلى شاشة السينما من خلال الفيلم الجديد «الشبح»، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج حسني صالح. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي وطني، ويتناول السيرة البطولية لأحد أبرز الرموز المصرية. واستقر فريق العمل على اسم «الشبح» ليكون عنواناً للفيلم. ويخوض مصطفى شعبان، تجربة سينمائية أخرى من خلال فيلم «مملكة»، يشاركه البطولة هيفاء وهبي، عمرو عبد الجليل، ومحمد أنور، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب. وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي أكشن، حول نصّاب محترف، يجسِّد شخصيته مصطفى شعبان، يُقدم على تنفيذ عملية احتيال كبرى، وتدفعه هذه العملية إلى الهروب من مصر إلى المجر، لتبدأ بينه وبين «نصّابة منافسة»، تجسِّد دورها هيفاء وهبي، صراعات ومواقف طريفة تعتمد على الذكاء والمطاردات. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، يبدأ شعبان، خلال سبتمبر المقبل تصوير مسلسل جديد من 30 حلقة، ليُعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

مصطفى شعبان
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