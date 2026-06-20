نسرين طافش.. مؤلِّفة للمرة الأولى

محمد قناوي (القاهرة)



تستعد الممثلة نسرين طافش، لاستئناف تصوير المسلسل الجديد «أنا وهو وهما»، بطولة أحمد صلاح حسني، شريف رمزي، كمال أبو رية، وسامح الصريطي، وإخراج زهير قنوع. وعن دورها في العمل، قالت: أجسِّد شخصية ممثلة شهيرة يتم الاستعانة بها للمشاركة في عدد من المهام الخاصة التي ينفّذها ضابطان ومحقّقان، ما يضعها في مواقف مليئة بالمفاجآت والمغامرات والكوميديا. وأضافت: أشعر بحماس كبير تجاه هذا المشروع، الذي يمثِّل محطة استثنائية في مسيرتي الفنية، لأنه لا يقتصر على مشاركتي في البطولة فقط، بل يشهد أيضاً أولى تجاربي في التأليف وكتابة السيناريو والحوار، وهي خطوة كنت أتطلع إليها منذ سنوات طويلة. وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية، خضع العمل لعدد من التطويرات الإنتاجية والفنية المهمة، حيث قرر فريق العمل زيادة عدد الحلقات من 15 إلى 30 حلقة، ما أتاح فرصة أكبر للتعمق في الشخصيات والأحداث، وإضافة خطوط درامية جديدة تمنح القصة مزيداً من الثراء والتشويق.

وأفادت طافش بأن المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الاجتماعية الكوميدية التي تجمع بين التشويق والدراما والمواقف الإنسانية الخفيفة، وهو من نوعية الأعمال التي تحبها. كما أن فكرة المسلسل مختلفة وتعتمد على حكايات متصلة منفصلة، حيث تتناول كل 5 حلقات قصة مستقلة تحمل أحداثاً جديدة وتفاصيل مختلفة، ما يمنح العمل حالة من التنوع والتجدد طوال الوقت.

وقالت: يسعدني تجديد التعاون مع أحمد صلاح حسني بعد النجاح الذي حقّقناه معاً في مسلسل «ختم النمر»، الذي ما زال يحظى بمتابعة واهتمام الجمهور حتى اليوم، وأتمنى أن يحقّق عملنا الجديد النجاح نفسه.

كما انتهت نسرين طافش، من تصوير دورها في مسلسل «استراحة محارب»، مع هاني رمزي، وتدور أحداثه حول بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب.

وعلى صعيد السينما، أعربت نسرين عن سعادتها بعرض فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي تشارك في بطولته مع أحمد الفيشاوي، ومي سليم، وتناقش قصته تأثير الأوضاع الاقتصادية على حياة الناس وكيفية تعاملهم مع الأزمات اليومية في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسِّد خلاله شخصية «سماح»، وهي فتاة شعبية قوية الشخصية، تحمل في داخلها تناقضات إنسانية.