إجراءات بسيطة تقي من العديد من الأمراض المزمنة

يمكن لعدد من التغييرات البسيطة في نمط الحياة، بما في ذلك إنقاص الوزن، وزيادة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، أن تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة المهددة للحياة.

وأظهرت دراسة، نُشرت في مجلة JAMA، أن تعديلات نمط الحياة قد تكون أكثر فعالية من الدواء في الوقاية من تعدد الأمراض لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمقدمات السكري.

يقول توماس إم. هولاند، طبيب وباحث وأستاذ مساعد في قسم الطب الباطني في شيكاغو "هذه نتيجة بالغة الأهمية لأنها تُحوّل التركيز من الوقاية من مرض واحد إلى تعزيز الصحة على المدى الطويل في مختلف أجهزة الجسم. أظهرت الدراسة أن التدخلات المتعلقة بنمط الحياة لم تُقلل فقط من تطور المرض إلى داء السكري، بل قللت أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة على مدى أكثر من عقدين من المتابعة. وهذا أمر بالغ الأهمية نظرًا لتزايد عبء تعدد الأمراض لدى كبار السن".

وقال ديفيد كاتلر، طبيب طب الأسرة في كاليفورنيا، والذي لم يشارك في الدراسة "يرغب الجميع في عيش حياة أطول وأكثر صحة. إن أكبر عائق أمام ذلك هو ما يُعرف الآن بتعدد الأمراض. المفهوم هنا هو أن الأمراض العديدة المرتبطة بالتقدم في السن هي التي تسلبنا جودة الحياة مع تقدمنا ​​في العمر".

وأشار إلى أن الأمراض الخمسة عشر الشائعة التي تُصنّف ضمن الأمراض المتعددة هي: ارتفاع ضغط الدم، قصور القلب، مرض الشريان التاجي، اضطراب نظم القلب، ارتفاع نسبة الدهون في الدم، السكتة الدماغية، التهاب المفاصل، الربو، السرطان، مرض الكلى المزمن، مرض الانسداد الرئوي المزمن، الخرف، الاكتئاب، داء السكري، هشاشة العظام.

تشير التقديرات إلى أن الأمراض المتعددة تُصيب ما يصل إلى 95% من المرضى الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر والذين يتلقون الرعاية الصحية الأولية، ويزداد هذا الخطر لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري.

يضيف توماس م. هولاند "من أبرز الجوانب المشجعة لهذه الدراسة التذكير بأن الأمراض المزمنة ليست مجرد نتيجة حتمية لكبر السن. فبينما لا مفر من التقدم في السن نفسه، إلا أن العديد من العمليات البيولوجية التي تُسهم في الإصابة بالأمراض المزمنة يمكن التأثير عليها من خلال الخيارات التي نتخذها طوال حياتنا".

مقارنة بين تغيير نمط الحياة والدواء

أجرى الباحثون دراسة رصدية استمرت 21 عامًا باستخدام بيانات من مشاركين في برنامج الوقاية من داء السكري ودراسات نتائج برنامج الوقاية من داء السكري. تم توزيع 1173 شخصًا ممن خضعوا للتحليل عشوائيًا على ثلاث مجموعات: مجموعة التدخل في نمط الحياة، ومجموعة تناولت الدواء، ومجموعة أعُطيت دواء وهميا.

خضعت مجموعة التدخل في نمط الحياة لـ 16 جلسة فردية، ثم جلسات شهرية لمدة عامين تقريبًا، بهدف تقليل استهلاكهم من السعرات الحرارية والدهون (أقل من 25% من السعرات الحرارية من الدهون)، وممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا لتحقيق فقدان لا يقل عن 7% من الوزن الأساسي. بعد ذلك، عُرضت عليهم جلسات داعمة مرتين سنويًا.

تناولت مجموعة الدواء 850 ملغ من العقار مرتين يوميًا، بينما تناولت مجموعة الدواء الوهمي قرصًا وهميًا مطابقًا مرتين يوميًا. كما عُرضت على المجموعتين جلسات استشارية حول نمط الحياة 4 مرات سنويًا.

في بداية الدراسة التي امتدت 21 عامًا، كان متوسط ​​عمر المشاركين 51 عامًا، ومتوسط ​​مؤشر كتلة الجسم لديهم 32.1.

في نهاية فترة المتابعة، كان 85% من المشاركين يعانون من أمراض متعددة، وكانت أكثرها شيوعًا ارتفاع الكوليسترول، 76%، وارتفاع ضغط الدم (75%)، وداء السكري (67%).

انخفاض الأمراض في مجموعة نمط الحياة الصحي

مع ذلك، اختلف عدد الأمراض المزمنة بين المجموعات. في مجموعتي العلاج الوهمي والدواء، كان لدى المشاركين متوسط ​​5 أمراض مزمنة، بينما كان المتوسط ​​4 أمراض في مجموعة تغيير نمط الحياة.

كان لدى 81% من مجموعتي العلاج الوهمي والدواء أكثر من 3 أمراض مزمنة، و72% فقط من مجموعة تغيير نمط الحياة كان لديهم ذلك.

وأكد هولاند "من المرجح أن تكون التدخلات المتعلقة بنمط الحياة أكثر فعالية لأنها تستهدف مسارات بيولوجية متعددة في آن واحد، بدلاً من التركيز على جانب واحد من المرض".

وأضاف أنه، كما هو الحال مع العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والخرف، وأمراض الكلى، وبعض أنواع السرطان، تشترك في عدد من المسارات المشتركة، فإن تحسين نمط الحياة يُمكن أن يُحقق فوائد تتجاوز بكثير أي تشخيص منفرد.

ويؤكد "بالنسبة لمعظم الناس، الخلاصة بسيطة. فالعادات نفسها التي تُساعد على الوقاية من داء السكري هي غالبًا نفسها العادات التي تُساعد على حماية القلب والدماغ والصحة العامة ونوعية الحياة".

وقال هولاند "بالنسبة للبعض، قد يعني ذلك زيادة مدة المشي اليومي أو دمج تمارين رياضية في روتينهم. أما بالنسبة للآخرين، فقد يشمل تحسين جودة نظامهم الغذائي بتناول المزيد من الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون، مع تقليل الأطعمة المصنعة. وقد يستفيد آخرون من التركيز على النوم، وإدارة التوتر، أو تعزيز العلاقات الاجتماعية".

مصطفى أوفى (أبوظبي)