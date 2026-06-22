يسرا: «بنات فاتن» رؤية إنسانية تلامس الواقع

محمد قناوي (القاهرة)



انتهت يسرا، من تصوير فيلمها «بنات فاتن»، يشاركها بطولته هدى المفتي، باسم سمرة، حسن مالك، بسمة نبيل، رضوى جودة، هندية، حمدي هيكل، مصطفى شحاتة، وإسلام مبارك، تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

وقالت يسرا: أجسِّد في الفيلم شخصية امرأة مصرية بسيطة من منطقة بولاق، تنتمي إلى عائلة شعبية مكافحة، متزوجة من شخصية يجسِّدها باسم سمرة، ولديها ابنتان تؤدي دوريهما هدى المفتي، وبسمة نبيل، تواجه تحديات وصعوبات يومية.

وأضافت: ما جذبني إلى «فاتن» أنها تمثِّل نموذجاً حقيقياً لآلاف السيدات العربيات اللاتي يتحمّلن أعباء الحياة، ويواصلن الكفاح من أجل أسرهن على الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وقد شعرت بأن الشخصية قريبة جداً من الواقع، وتعكس معاناة وأحلام نساء نراهن كل يوم. وأشارت إلى أن العمل يتناول العديد من القضايا التي تهم مختلف الأجيال، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات الأسرية والفجوة الفكرية بين الآباء والأبناء، والتحديات التي تواجه الشباب والفتيات في ظل ظروف الحياة المتغيرة، موضحة أن الفيلم يسعى إلى فتح باب الحوار وتقديم رؤية إنسانية تدعو إلى التفاهم والتقارب بين الأجيال.

كما انتهت يسرا، من تصوير فيلم «الست لما»، مع ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، تأليف الثنائي كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب. وتجسِّد خلاله شخصية «دينا الكردي»، وهي إعلامية مؤثرة تدير مركز «صوت المرأة»، وتؤمن بقوة المرأة وقدرتها على التغيير، لكنها تحمل في داخلها جراحاً وتجارب إنسانية أثرت في نظرتها إلى الحياة وعلاقاتها المختلفة. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تواصل يسرا، تصوير مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها بالمخرج والممثل محمد سامي، للمرة الأولى، ويشارك في بطولته درة، إنجي المقدم، سوسن بدر، انتصار، ومحمود قابيل. وقالت: أجسِّد في المسلسل شخصية أستاذة جامعية نشأت في صعيد مصر، وهي والدة «شمس»، الذي يقدِّمه محمد سامي، في أولى تجاربه التمثيلية، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي إنساني يتناول العديد من القضايا المهمة، وعلى رأسها ظاهرة الدروس الخصوصية وتأثيرها في الأسرة المصرية والعلاقات بين أفرادها.