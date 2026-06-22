«نادي ياس الصيفي».. مغامرات وتجارب تعليمية وترفيهية

أبوظبي (الاتحاد)



بعد النجاح اللافت الذي حقّقته النسخة الأولى من نادي جزيرة ياس الصيفي، تعلن جزيرة ياس أبوظبي عن عودة النادي الصيفي ليقدم للأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً برنامجاً صيفياً يمتد على مدار 7 أسابيع، يجمع بين الأنشطة الترفيهية والتجارب التعليمية والمغامرات التفاعلية في أبرز الوجهات والمعالم الترفيهية في الجزيرة.



3 خطط أسبوعية

يتميّز نادي جزيرة ياس الصيفي الذي يُقام خلال الفترة من 6 يوليو حتى 21 أغسطس المقبل، ببرنامج موسَّع يجمع بين المتعة والاكتشاف عبر عدد من أبرز المدن الترفيهية على جزيرة ياس، تشمل: «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، «عالم وارنر براذرز»، «سي وورلد»، و«كلايم، جزيرة ياس، أبوظبي».

وصمِّم نادي جزيرة ياس الصيفي لتنمية روح الفضول والإبداع والعمل الجماعي لدى المشاركين، حيث ينتقل الأطفال يومياً إلى مدينة ترفيهية مختلفة من مدن جزيرة ياس، للمشاركة في تحديات تفاعلية وورش عمل تطبيقية وتجارب حصرية، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الألعاب والمعالم الترفيهية المميزة. ويتضمن البرنامج المطوَّر 3 خطط أسبوعية متناوبة، بما يضمن تنوّع الأنشطة والتجارب على امتداد فترة النادي الصيفي، حيث يمنح الأطفال فرصة لخوض تجارب جديدة ومحتوى متجدِّد في كل أسبوع.



تفاعل وابتكار

في «عالم فيراري»، يستكشف المشاركون عوالم السرعة والهندسة والابتكار من خلال برنامج «أبطال السرعة»، الذي يقدِّم مجموعة من التحديات الإبداعية والأنشطة الجماعية المصمَّمة لتعزيز مهارات التفكير والتعاون والعمل ضمن فريق. وفي «ياس ووتروورلد»، يخوض الأطفال تجربة «بيرل سبلاش»، المستوحاة من تراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في دولة الإمارات، والتي تجمع بين الأنشطة المائية والقصص التراثية والتجارب التفاعلية.

ويشارك الأطفال في «عالم وارنر براذرز» في فعالية «مهمة الأبطال»، التي تشجِّعهم على إطلاق العنان لخيالهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال تحديات مستوحاة من القصص والشخصيات المحبَّبة، حيث تُتاح فرصة تقليد أبطالهم المفضَّلين ضمن أنشطة تفاعلية ممتعة. وفي «سي وورلد»، يخوض المشاركون تجربة «المهمة البحرية»، التي تعرِّفهم على عالم الأحياء البحرية وأهمية الحفاظ عليها من خلال أنشطة تعليمية تفاعلية وتجارب استكشافية ممتعة، تُظهر كيف يمكننا جميعاً المساهمة في حماية البيئة البحرية.

وتتواصل المغامرات في «كلايم أبوظبي» من خلال فعالية «مغامرة الطيران»، التي تجمع بين النشاط البدني والعمل الجماعي ومبادئ علوم الطيران، ضمن مجموعة من الأنشطة العملية والتجارب التفاعلية التي تعزِّز روح التحدي والاستكشاف لدى المشاركين.



مواقيت

يُقام نادي جزيرة ياس الصيفي على مدار 7 أسابيع من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً، مع توفير أسعار خاصة للإخوة وحاملي بطاقات ياس السنوية، فيما تتوفَّر أيضاً خيارات التسجيل اليومية للعائلات الراغبة في الاستفادة من النادي الصيفي لفترات أقصر.



هدايا

إلى جانب البرنامج اليومي الحافل بالمغامرات والأنشطة، يحصل الأطفال على وجبة غداء يومية وحقيبة مخصَّصة تضم مجموعة من الهدايا والتذكارات الحصرية الخاصة بنادي جزيرة ياس الصيفي.