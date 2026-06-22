«ياس مول» يشارك متابعي كأس العالم الأجواء الحافلة بالمفاجآت

أبوظبي (الاتحاد)



بينما يعيش عشاق كرة القدم حول العالم صيفاً مليئاً بأوقات لا تُنسى، يستقبل «ياس مول» أجواء كأس العالم في العاصمة من خلال مجموعة تجارب وفعاليات مصمَّمة لتناسب الزوّار من مختلف الأعمار. ويستضيف «ياس مول» حتى 19 يوليو المقبل، مجموعة أنشطة وتجارب تعكس روح كرة القدم، وتشمل البث المباشر للمباريات، والتحديات التفاعلية، والفعاليات الترفيهية العائلية، إلى جانب جوائز مميزة للزوّار. ويوفِّر المول وجهة متكاملة تُتيح للزوّار الاستمتاع بأجواء البطولة، سواء عبر متابعة المباريات مع الأصدقاء أو المشاركة في الأنشطة والتحديات التي تناسب مختلف الأعمار.



«ذا ستاديوم»

يمكن لعشاق كرة القدم الاستمتاع بأجواء البطولة في «ذا ستاديوم بيسترو»، الوجهة المخصَّصة لمتابعة المباريات، والتي تجمع بين البث المباشر للمباريات، وخيارات متنوعة من المأكولات، وأجواء مستوحاة من الملاعب، لتوفر تجربة مثالية للاجتماع مع الأصدقاء ومتابعة مجريات المنافسات.



«السينما»

الزوّار الراغبون في متابعة مباريات البطولة على أكبر الشاشات، فستعرض السينما في «ياس مول» مباريات كأس العالم لكرة القدم طوال فترة البطولة، حيث تجمع التجربة بين المشاهدة الغامرة وراحة السينما المتميزة، ما يجعلها خياراً مثالياً لتشجيع الفرق المفضلة ومتابعة أجواء المنافسات برفقة العائلة والأصدقاء.



تحدي كرة القدم العالمي

لإضافة المزيد من الحماس، يمكن لعشاق «مانشستر سيتي» المشاركة في تحدي كرة القدم العالمي لاختبار مهاراتهم الكروية والتنافس على تحقيق أعلى النتائج، مع فرصة للفوز بجوائز أسبوعية وشهرية. كما سيحظى أحد الفائزين بالجائزة الكبرى، وهي تذكرتان لحضور مباراة لنادي مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.



«هوس كرة القدم»

يُمكن للمشجعين الصغار الانضمام إلى أجواء البطولة من خلال فعالية «هوس كرة القدم» في حديقة ليو «آند لونا» للأطفال، والتي تتواصل حتى 19 يوليو المقبل. وتتضمن الفعالية مجموعة من المسابقات والتحديات التفاعلية في كرة القدم، إلى جانب ورش عمل إبداعية، وهدايا وجوائز، ولقاءات مع الشخصيات المحبَّبة للأطفال، إضافة إلى عروض على المأكولات والمشروبات، لتمنح الأطفال تجربة مليئة بالمرح طوال فترة البطولة.

وجهات «الدار»وتشمل أجواء البطولة أيضاً عدداً من وجهات «الدار» التي تقدِّم تجارب مخصَّصة لمتابعة المباريات، حيث يستقبل «بروميناد القرم الشرقي» الزوّار بأجواء نابضة بالحياة وعروض مباشرة للمباريات على شاشات كبيرة، فيما يقدم «الجيمي مول» عروضاً خاصة لمباريات البطولة طوال فترة إقامتها.