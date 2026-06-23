«سي وورلد أبوظبي» تحتفي بولادة أول «فظ» في المنطقة

أبوظبي (وام)

أعلنت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» استقبال أول مولود لحيوان «الفظ» في المنطقة، في إنجاز يعكس التزامها بأعلى معايير رعاية الحيوانات والحفاظ على الأحياء البحرية. ووُلد صغير «الفظ» للأم «سموشي»، تحت إشراف فريق الأطباء البيطريين وخبراء رعاية الحيوانات، ويتمتع بصحة جيدة إلى جانب والدته، ليصبح أول صغير «فظ» يولد في منشأة متخصِّصة برعاية الحيوانات في المنطقة.وقال كارلوس رودريغيز، مدير عام لدى «سي وورلد»، إن هذه الولادة تمثِّل محطة مهمة في مسيرة المدينة الترفيهية، وتُسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظم البيئية في القطب الشمالي والأحياء البحرية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود «سي وورلد» الرامية إلى دعم برامج الحفاظ على الأحياء البحرية والتثقيف البيئي، وفق أعلى المعايير العالمية في رعاية الحيوانات.

وبصفتها منشأة حاصلة على اعتماد منظمة «جلوبال هيومين»، ومعتمَدة من رابطة حدائق الحيوان والأحواض المائية AZA، والرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية WAZA، وعدد من أبرز الهيئات الدولية المعنية برعاية الحيوانات، تواصل «سي وورلد» وفريقها المتخصِّص من الأطباء البيطريين، وخبراء رعاية الحيوانات، والمتخصِّصين في البرامج التعليمية، الالتزام بتقديم أعلى المعايير العالمية في رعاية الحيوانات.