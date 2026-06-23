الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

5 عادات يومية تعزِّز نموّ الطفل

النموّ الصحي يحتاج إلى الدعم والحوار (الاتحاد)
24 يونيو 2026 01:04

ترجمة: أحمد عاطف

يتزايد قلق الآباء حول صحة الأطفال ونموِّهم العقلي والجسدي في ظل عالم متسارع بالأحداث. وهناك مجموعة من العادات يجب على كل أسرة أن تحرص على تطبيقها يومياً لحماية صحة الأطفال وتعزيز نموّهم بشكل متوازن. وبحسب تقرير نشره موقع «تايمز أوف إنديا»، فإن صحة الطفل لا تعتمد فقط على العلاج أو الفحوصات، بل تبدأ من تفاصيل بسيطة داخل المنزل، مثل النوم والطعام وطريقة استخدام الشاشات. ويؤكد خبراء أن السنوات الأولى من عمر الطفل تلعب دوراً حاسماً في تشكيل نموّ الدماغ والجهاز العصبي، ما يجعل العادات اليومية عاملاً مؤثِّراً على المدى الطويل.

1 النوم المنتظم 
يشدِّد الخبراء على أهمية حصول الأطفال على نوم كافٍ ومنتظم، باعتباره من أهم العوامل المرتبطة بصحة الدماغ والتركيز والتطوّر العصبي. ويوضحون أن النوم لا يمنح الجسم الراحة فقط، بل يساعد الدماغ أيضاً على معالجة المعلومات وتنظيم المشاعر ودعم النموّ، لذلك لا بد من تثبيت مواعيد النوم وتقليل التعرّض للشاشات قبل النوم بوقت كافٍ.

2  تقليل الشاشات
الإفراط في استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية قد يؤثِّر على التركيز والنوم والتفاعل الاجتماعي لدى الأطفال. ولهذا يجب على الأسرة أن تضع حدوداً واضحة لاستخدام الشاشات، مع تشجيع الأطفال على الأنشطة الواقعية مثل اللعب والحركة والقراءة. كما أن المشكلة لا تتعلَّق بالتكنولوجيا نفسها، بل بطريقة استخدامها والوقت الذي تحوذه من يوميات الطفل.

3 تشجيع الحركة

النشاط البدني ليس مهماً فقط لصحة الجسم، بل يلعب دوراً مباشراً في دعم صحة الدماغ والمزاج. وتشير الأبحاث إلى أن الحركة اليومية تساعد الأطفال على تحسين التركيز وتقليل التوتّر واكتساب طاقة إيجابية، ولذلك فإنها تدعم تشجيع الأطفال على اللعب الحُر والأنشطة الرياضية بدلاً من الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات.

4 الغذاء المتوازن

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستهداف أطفال غزة «عمداً»
الأمم المتحدة: 100 مليون طفل محرومون من الدراسة

التغذية الجيدة تؤثر بشكل مباشر على نمو الدماغ والجهاز العصبي، لا سيما في مراحل الطفولة المبكرة. ومن المهم تقديم وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والخضراوات والفواكه والعناصر الغذائية الضرورية للنموّ. ومن الضروري تقليل الأطعمة المصنَّعة والمشروبات عالية السكر، بسبب تأثيرها السلبي على النشاط والتركيز.

5 دعم الصحة النفسية 

الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، والطفل يحتاج إلى الشعور بالأمان والدعم داخل المنزل. كما أن الحوار اليومي البسيط مع الأطفال، والاستماع إلى مشاعرهم ومشكلاتهم من دون تقليل أو سخرية، يكون له مفعول كبير، لأن العلاقة الصحية بين الطفل ووالديه تساعده على بناء الثقة بالنفس والتعامل مع الضغوط بشكل أفضل.

الأطفال
الأسرة
النوم
الهواتف
الهواتف الذكية
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي ينفّذ رحلة التسوق دون تدخل بشري
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي ينفّذ رحلة التسوق دون تدخل بشري
24 يونيو 2026
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات خلال جلسة مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد دعم جهود التعافي في سوريا وإعادة الإعمار
24 يونيو 2026
ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يؤكد موافقة إيران على عمليات تفتيش نووية
24 يونيو 2026
طفلة نازحة تأوي إلى مخيم خيام في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستهداف أطفال غزة «عمداً»
24 يونيو 2026
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
24 قتيلاً ومصاباً في غزة خلال يوم
24 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©