5 عادات يومية تعزِّز نموّ الطفل

ترجمة: أحمد عاطف



يتزايد قلق الآباء حول صحة الأطفال ونموِّهم العقلي والجسدي في ظل عالم متسارع بالأحداث. وهناك مجموعة من العادات يجب على كل أسرة أن تحرص على تطبيقها يومياً لحماية صحة الأطفال وتعزيز نموّهم بشكل متوازن. وبحسب تقرير نشره موقع «تايمز أوف إنديا»، فإن صحة الطفل لا تعتمد فقط على العلاج أو الفحوصات، بل تبدأ من تفاصيل بسيطة داخل المنزل، مثل النوم والطعام وطريقة استخدام الشاشات. ويؤكد خبراء أن السنوات الأولى من عمر الطفل تلعب دوراً حاسماً في تشكيل نموّ الدماغ والجهاز العصبي، ما يجعل العادات اليومية عاملاً مؤثِّراً على المدى الطويل.



1 النوم المنتظم

يشدِّد الخبراء على أهمية حصول الأطفال على نوم كافٍ ومنتظم، باعتباره من أهم العوامل المرتبطة بصحة الدماغ والتركيز والتطوّر العصبي. ويوضحون أن النوم لا يمنح الجسم الراحة فقط، بل يساعد الدماغ أيضاً على معالجة المعلومات وتنظيم المشاعر ودعم النموّ، لذلك لا بد من تثبيت مواعيد النوم وتقليل التعرّض للشاشات قبل النوم بوقت كافٍ.



2 تقليل الشاشات

الإفراط في استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية قد يؤثِّر على التركيز والنوم والتفاعل الاجتماعي لدى الأطفال. ولهذا يجب على الأسرة أن تضع حدوداً واضحة لاستخدام الشاشات، مع تشجيع الأطفال على الأنشطة الواقعية مثل اللعب والحركة والقراءة. كما أن المشكلة لا تتعلَّق بالتكنولوجيا نفسها، بل بطريقة استخدامها والوقت الذي تحوذه من يوميات الطفل.



3 تشجيع الحركة

النشاط البدني ليس مهماً فقط لصحة الجسم، بل يلعب دوراً مباشراً في دعم صحة الدماغ والمزاج. وتشير الأبحاث إلى أن الحركة اليومية تساعد الأطفال على تحسين التركيز وتقليل التوتّر واكتساب طاقة إيجابية، ولذلك فإنها تدعم تشجيع الأطفال على اللعب الحُر والأنشطة الرياضية بدلاً من الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات.



4 الغذاء المتوازن

التغذية الجيدة تؤثر بشكل مباشر على نمو الدماغ والجهاز العصبي، لا سيما في مراحل الطفولة المبكرة. ومن المهم تقديم وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والخضراوات والفواكه والعناصر الغذائية الضرورية للنموّ. ومن الضروري تقليل الأطعمة المصنَّعة والمشروبات عالية السكر، بسبب تأثيرها السلبي على النشاط والتركيز.



5 دعم الصحة النفسية

الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، والطفل يحتاج إلى الشعور بالأمان والدعم داخل المنزل. كما أن الحوار اليومي البسيط مع الأطفال، والاستماع إلى مشاعرهم ومشكلاتهم من دون تقليل أو سخرية، يكون له مفعول كبير، لأن العلاقة الصحية بين الطفل ووالديه تساعده على بناء الثقة بالنفس والتعامل مع الضغوط بشكل أفضل.