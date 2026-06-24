7 فوائد صحية لـ«الكركم»

شعبان بلال (القاهرة)

يُعَد الكركم أحد أشهر التوابل في العالم، كما استُخدم في الطب الصيني الهندي التقليدي. ولا تقتصر فوائد هذا البهار ذو اللون البرتقالي الذهبي على إعداد أطباق شهية فحسب، بل تمتد إلى العديد من الخصائص الطبية التي تكشف عنها الأبحاث المتخصِّصة. ونذكر مجموعة من فوائد الكركم على الصحة العامة:

1 - الأكسدة

يُعَد الكركمين مضاداً للأكسدة، وهو المركّب الرئيس في الكركم والمسؤول عن العديد من فوائده المحتملة، كما يساعد على تحييد الجذور، وهي جزيئات غير مستقرة قد تُلحق الضرر بالخلايا مع مرور الوقت.

2 - الترطيب يدعم الكركم الحفاظ على ترطيب الجسم، ما يؤدّي إلى تحسين الحالة المزاجية، وانتظام حركة الأمعاء، وحتى نضارة البشرة. ومع أن الكركم بحدِّ ذاته لا يرطِّب الجسم، فإن ماء الكركم يُعَد طريقة سهلة لتنويع المشروبات والمساعدة على تلبية الاحتياجات اليومية من السوائل.

3 - الالتهابات يرتبط الالتهاب المزمن بأمراض القلب، والسُّكري من النوع الثاني، والتهاب المفاصل. وقد يساعد إضافة ماء الكركم إلى الروتين اليومي في دعم استجابة الجسم الطبيعية للالتهاب، خصوصاً عند دمجه مع نظام غذائي متوازن.

4 - آلام المفاصل

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، قد يساعد الكركم في تخفيف آلام المفاصل. وتشير بعض الدراسات إلى أن الكركمين قد يحسِّن أعراض التهاب المفاصل، بما في ذلك الألم والتيبّس.

5 - الهضم

تشير الأبحاث الأولية إلى أن الكركمين قد يساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء ودعم صحة الميكروبيوم المعوي. كما أن شرب ماء الكركم بانتظام قد يساعد في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء. وفي دراسة أُجريت العام الماضي على نساء يعانين من السمنة، ساعدت جرعات عالية من الكركمين في تخفيف أعراض الإمساك.

6 - صحة القلب

يساعد الكركمين في تحسين وظيفة البطانة الوعائية، وهي المسؤولة عن مدى انقباض وانبساط الأوعية الدموية، ما يحفظ ضغط الدم ويُبقي الدورة الدموية ضمن المُعدّل الطبيعي. وأثبتت بعض الدراسات الطبية دور الكركمين في خفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية.



7 - جهاز المناعة

يحتوي الكركم على مركَّبات قد تدعم صحة الجهاز المناعي. وتساعد خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، الجسم على تنشيط خلايا المناعة لمواجهة الضغوط النفسية.