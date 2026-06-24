9 عادات للحفاظ على الترطيب خلال الصيف

شعبان بلال (القاهرة)



يشكِّل الماء نحو 60% من جسم الإنسان البالغ، وهو ضروري للتفاعلات الكيميائية الحيوية، وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية، والتخلّص من الفضلات، والحفاظ على الدورة الدموية ودرجة حرارة الجسم. كما أن الماء يساعد على الهضم، ويمنع الإمساك، ويخفِّف الضغط على المفاصل، وينظِّم ضربات القلب، ويحمي الأعضاء والأنسجة الحيوية. ونذكر 9 خطوات لترطيب الجسم خلال أشهر الصيف الحارة: 1 - كميات وفيرة بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تختلف توصيات تناول السوائل اليومية باختلاف العمر والجنس والحمل والرضاعة. ابدأ بشرب كوب من الماء كل صباح عند الاستيقاظ، أو كوب قبل النوم، وتناول كوباً مع كل وجبة، واشرب كوباً أو كوبين بعد التمرين. ولتجنُّب الجفاف، اشرب السوائل تدريجياً على مدار اليوم. 2 - علامات الجفاف تتراوح علامات الجفاف بين حساسية البشرة والشعور بالحكة والصداع والإرهاق وتشنّج العضلات وسرعة التنفس. وإذا كنت تعاني أياً من هذه الأعراض، فالحل البسيط هو الابتعاد عن الحرارة وشُرب الكثير من السوائل. أما إذا كان الجفاف شديداً، فاتصل بالإسعاف. 3 - فحص البول يُعَد لون البول مؤشراً جيداً على مستوى ترطيب الجسم، حيث يشير لون البول الفاتح، إلى ترطيب كافٍ للجسم، بينما يدل اللون الداكن على الحاجة إلى شرب المزيد من الماء. أما اللون الأصفر الداكن فيشير إلى احتمال الإصابة بالجفاف، من خفيف إلى حاد. وقد تؤثّر بعض الأدوية والحالات الصحية الأخرى على ذلك. 4 - المشروبات السكرية بعض السوائل تعوق ترطيب الجسم، فالقهوة، والمشروبات الغازية السكرية، وعصير الليمون، والشاي المحلّى، ومشروبات الطاقة، والعصائر، والحليب المنكَّه، كلها تتسبب بالجفاف. فهي غنية بالسكر والصوديوم ومكونات أخرى تُفقد الجسم الماء. ويُنصح باستبدال بعض هذه المشروبات أو شرب المزيد من الماء مقابل كل مشروب تتناوله ويتسبّب بالجفاف. 5 - برودة الجسم لا يقتصر ترطيب الجسم على شرب الماء فقط، بل يشمل أيضاً تنظيم درجة حرارة الجسم. وخلال فصل الصيف، ارتدِ ملابس خفيفة وفضفاضة بألوان فاتحة، ونظِّم ممارسة الرياضات والأنشطة البدنية الشاقة في أوقات أكثر برودة من اليوم. واحمِ نفسك من الشمس بارتداء القبعات وغيرها من وسائل الحماية من الشمس، واحرص على شرب الماء بانتظام، مع رشّ الجلد برذاذ الماء عند الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم. 6 - أطعمة غنية بالماء تمثِّل نسبة الماء الذي نحصل عليه من الأطعمة نحو 20%، إذ تحتوي الفواكه والخضراوات الكاملة على بعض الماء، ويُنصح بتناول هذه الفواكه والخضراوات كوجبات خفيفة لتحقيق أقصى فائدة، ومنها: الخيار، الكرفس، الطماطم، الفجل، الفلفل، القرنبيط، البطيخ، السبانخ، الفراولة، البروكلي، والجريب فروت، وكلها تحتوي على 90% من الماء أو أكثر. 7- التعرّق من الضروري شرب الماء خلال ممارسة الرياضة بكل أشكالها. لذا يوصي المتخصِّصون بتناول الماء قبل ساعتين إلى 3 ساعات من ممارسة التمارين الرياضية، وتناول الماء قبل التمرين بنصف ساعة، مع ضرورة شرب الماء أثناء أداء التمارين الرياضية. 8 - الرحلات الجوية قد تتسبب المطارات والرحلات الجوية بجفاف شديد، وليس من السهل شرب كمية الماء المعتادة أثناء السفر خلال عطلة الصيف، كما أن الطائرات معروفة بانخفاض رطوبة الهواء فيها، ما يُسهم في جفاف الجسم عند الهبوط. احمِل معك زجاجة ماء فارغة قابلة لإعادة الاستخدام في حقيبة يدك، ثم املأها بالماء بعد المرور عبر نقاط التفتيش الأمنية. 9 - إضافة النكهات إذا لم تكن من مُحبي شرب الماء بكثرة، فجرِّب إضافة بعض المكونات البسيطة لتحسين مذاقه. فالليمون الحامض، والليمون الحلو، والنعناع، والبرتقال، والتوت، والخيار، وغيرها من الفواكه تحسِّن المذاق من دون مُحليات صناعية أو مواد حافظة. ويُمكنك أيضاً تجربة ماء جوز الهند، فهذا السائل غني بالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، ويعوِّض السوائل المفقودة بسرعة نتيجة التمارين الرياضية والطقس الحار.