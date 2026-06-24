الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أسيل عمران.. في «البوليفارد»

أسيل عمران.. في «البوليفارد»
24 يونيو 2026 15:55

علي عبد الرحمن (القاهرة)
انتهت الممثلة أسيل عمران، من تصوير مشاهدها في الفيلم الجديد «البوليفارد»، يشاركها بطولته فهد بن سالم، لمى الكتانى، إخراج محمد الملا. وتجسِّد فيه شخصية فتاة تمرّ بحالة من الانكسار، ما يدفعها إلى التوجه إلى «البوليفارد» بحثاً عن مساحة للترفيه عن نفسها والهروب من أثر التجربة القاسية التي عاشتها، لتجد نفسها لاحقاً جزءاً من عالم غير متوقَّع تتداخل فيه الوقائع بالغرابة والتشويق. وتدور أحداث الفيلم في ليلة استثنائية تتحوَّل إلى فضاء متداخل العوالم، حيث تتقاطع الأزمنة والحضارات وتخرج شخصيات أسطورية تهدِّد الاستقرار، ليجد حارس أمن بسيط يُدعى «طلال» نفسه في قلب المواجهة، محاصراً بعالَم يفوق إدراكه، في رحلة تجمع بين الكوميديا والتشويق والدراما الإنسانية.

أسيل عمران
آخر الأخبار
كلينسمان: كل شيء ممكن والمنتخب الألماني يحتاج إلى بعض الحظ
الرياضة
كلينسمان: كل شيء ممكن والمنتخب الألماني يحتاج إلى بعض الحظ
اليوم 16:30
«الأساطير القديمة» تُسلّم الراية في «مونديال 2026»
الرياضة
«الأساطير القديمة» تُسلّم الراية في «مونديال 2026»
اليوم 16:30
مؤسسة الشارقة للفنون تُطلق «نادي سينما الأحد»
التعليم والمعرفة
مؤسسة الشارقة للفنون تُطلق «نادي سينما الأحد»
اليوم 16:26
جيهان الشماشرجي.. بطولة للمرة الأولى
الترفيه
جيهان الشماشرجي.. بطولة للمرة الأولى
اليوم 16:18
«مدينة الشارقة للنشر» ترسم من بكين مسارات عبور الناشرين بين الأسواق العربية والآسيوية
علوم الدار
«مدينة الشارقة للنشر» ترسم من بكين مسارات عبور الناشرين بين الأسواق العربية والآسيوية
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©