أسيل عمران.. في «البوليفارد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة أسيل عمران، من تصوير مشاهدها في الفيلم الجديد «البوليفارد»، يشاركها بطولته فهد بن سالم، لمى الكتانى، إخراج محمد الملا. وتجسِّد فيه شخصية فتاة تمرّ بحالة من الانكسار، ما يدفعها إلى التوجه إلى «البوليفارد» بحثاً عن مساحة للترفيه عن نفسها والهروب من أثر التجربة القاسية التي عاشتها، لتجد نفسها لاحقاً جزءاً من عالم غير متوقَّع تتداخل فيه الوقائع بالغرابة والتشويق. وتدور أحداث الفيلم في ليلة استثنائية تتحوَّل إلى فضاء متداخل العوالم، حيث تتقاطع الأزمنة والحضارات وتخرج شخصيات أسطورية تهدِّد الاستقرار، ليجد حارس أمن بسيط يُدعى «طلال» نفسه في قلب المواجهة، محاصراً بعالَم يفوق إدراكه، في رحلة تجمع بين الكوميديا والتشويق والدراما الإنسانية.