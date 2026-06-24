«لقاءات بلا تخطيط».. جهدٌ أقل وتواصلٌ أكثر

ترجمة: أحمد عاطف



كثيرون بدأوا يعيدون النظر في معنى الصداقة في ظل الجداول المزدحمة والمواعيد المؤجَّلة. ووفقاً لتقرير نشرته مجلة The Atlantic، يتزايد الاهتمام بنمط جديد من العلاقات الاجتماعية. ويقوم النمط الجديد على البساطة والعفوية، وألا يكون الهدف من اللقاء تناول العشاء في مطعم أو حضور مناسبة خاصة، بل مجرد قضاء الوقت معاً، حتى لو لم يفعل الأصدقاء شيئاً على الإطلاق.



موضة جديدة

مع التقدّم في العمر وتزايد المسؤوليات، تحوّلت الصداقات لدى كثيرين إلى ما يشبه مشروعاً يحتاج إلى تنسيق مسبق، فحجز المطاعم واختيار موعد يناسب الجميع، وترتيب الأنشطة، أصبحت خطوات ضرورية قبل أي لقاء. وهذا النمط، بحسب تقرير The Atlantic، جعل العلاقات الاجتماعية أكثر تعقيداً وأقل عفوية. في المقابل، بدأ نمط مختلف يفرض نفسه، يعتمد على ما يمكن وصفه بـ«الصداقة بلا خطط»، حيث يزور الأصدقاء بعضهم بعضاً لمجرد الجلوس، أو الحديث أثناء ترتيب الملابس، أو إعداد الطعام، أو بينما ينشغل أحدهم بالرد على رسائل البريد الإلكتروني.



قيمة الوجود

لا ترتبط هذه اللقاءات بحدث معين أو نشاط استثنائي، بل تقوم على مشاركة اللحظات اليومية العادية، فالأهم ليس ما يفعله الأشخاص، بل شعور الألفة الناتج عن وجودهم معاً من دون الحاجة إلى بذل جهد كبير أو البحث عن مناسبة تستحق الدعوة. ويرى متخصِّصون أن هذا النمط يعكس حاجة متزايدة إلى علاقات أكثر واقعية وأقل استنزافاً للطاقة، لاسيما في ظل الضغوط المهنية والحياة السريعة التي تجعل تنظيم اللقاءات أمراً مرهقاً بالنسبة إلى كثيرين.



مواجهة الوحدة

يتزامن انتشار هذا الاتجاه مع تصاعد الحديث عالمياً عن أزمة الوحدة وتراجع العلاقات الاجتماعية التقليدية، فبدلاً من انتظار المناسبات الكبيرة أو اللقاءات النادرة، يفضِّل البعض دمج الأصدقاء في تفاصيل حياتهم اليومية، ما يمنح العلاقات شعوراً أكبر بالاستقرار والاستمرارية. ويشير متخصِّصون إلى أن مشاركة المهام البسيطة أو حتى الجلوس بصمت يمكن أن يعزِّز الشعور بالانتماء والراحة النفسية، من دون الحاجة إلى إنفاق الأموال أو البحث عن أنشطة ترفيهية معقَّدة.



حياة عادية

بحسب تقرير The Atlantic، فإن كثيراً من الأشخاص باتوا يكتشفون أن أكثر اللحظات قيمة ليست تلك التي تحتاج إلى تخطيط طويل، بل اللحظات العادية التي يتشاركها الأصدقاء بشكل تلقائي. فوجود شخص قريب إلى جوارك أثناء إعداد العشاء، أو ترتيب المنزل، أو الاستعداد للسفر، قد يكون كافياً لتعزيز العلاقة ومنحها عمقاً أكبر.