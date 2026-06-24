«منتزه الخيران» تمزج بين الترفيه والرسائل الإيجابية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تستضيف «دبي أوبرا» العرض المسرحي الغنائي الضخم «منتزه الخيران»، ضمن «مفاجآت صيف دبي»، يومي 3 و4 يوليو المقبل، وذلك بعدما حقّقت نجاحاً لافتاً في الكويت. وتقدِّم المسرحية تجربة فنية متكاملة تجمع نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي، وتمزج قصتها بين الترفيه والرسائل الإيجابية.



عمل جماعي

«منتزه الخيران» من تأليف أحمد العوضي، وإخراج شملان النصار الذي يقدِّم رؤية إخراجية احترافية تقوم على روح العمل الجماعي، حيث نجح في توظيف الفنانين لخدمة القصة بشكل متكامل بعيداً عن فكرة النجم الأوحد، مع منح كل شخصية حضوراً خاصاً ومختلفاً عما اعتاد الجمهور مشاهدته. يشارك في المسرحية 30 فناناً وفنانة، بينهم: ماغي أبوغصن، بشار الشطي، هيا عبدالسلام، فؤاد علي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، محمد المنصوري، صمود المؤمن، روان العلي، الغالية، شهد العميري، مشاري القبندي، أسرار الدوسري، أحلام التميمي، فهد السلامة، وعبدالله الفحص.



حنين وذكريات

تستحضر مسرحية «منتزه الخيران» أحد أبرز المعالم السياحية الخليجية، لتصطحب الجمهور في رحلة مليئة بالحنين والذكريات المرتبطة بهذا المكان، وما يمثله من قيمة وجدانية لدى أجيال مختلفة، وتقدِّم للأجَّيال صورة عن أجوائه وطبيعته الخاصة. وتدور أحداث المسرحية حول افتتاح «المنتزه» وما شكَّله من مصدر فرح وسعادة للناس، قبل أن يتعرّض لمحاولات تخريب من مجموعة من الساعين للاستيلاء على خيراته، لتطرح المسرحية رسالة إنسانية حول التسامح والتعايش والسلام.





توليفة فنية

يتولّى الفنان بشار الشطي، الإشراف الموسيقي وألحان المسرحية، من كلمات الشاعر محمد الشريدة، وتوزيع طلال العيدان، في توليفة فنية تَعد الجمهور بتجربة مسرحية متكاملة تجمع بين المتعة البصرية والمضمون الراقي.

وقال عبد الرحمن الطنيجي، مؤسِّس الجهة المنظِّمة للعرض: «استضافة هذا العمل الضخم في (دبي أوبرا) تعكس التزامنا بتقديم تجارب فنية استثنائية ترتقي بذائقة الجمهور الخليجي والعربي، (منتزه الخيران) ليس مجرد عرض مسرحي، بل ملحمة تجمع بين عبق الماضي وجمال الحاضر، ونقلة نوعية في قطاع المسرح العائلي والاستعراضي تُسهم في تعزيز مكانة دبي، وجهة للإبداع والثقافة في المنطقة». وكشف أنه قد يُضاف عرض ثالث في 5 يوليو، بناء على رغبة الجمهور.



تجربة استثنائية

وأعربت هيا عبدالسلام، عن سعادتها بالمشاركة في العمل، وقالت: «سعيدة بوجودي ضمن هذا المشروع المسرحي الضخم الذي يجمع نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب في عمل يحمل قيمة فنية وإنسانية كبيرة. وما يميّز (منتزه الخيران) اعتماده على العمل الجماعي وروح الفريق، إضافة إلى الرسائل الإيجابية التي يقدِّمها للأطفال والعائلات حول التسامح والمحبة والتعايش. وأتطلَّع إلى لقاء الجمهور في (دبي أوبرا)، ومشاركة هذه التجربة الاستثنائية معهم».



عناصر بصرية

وقال بشار الشطي، المشرف الموسيقي، ملحِّن أغاني المسرحية: «حرصنا في (منتزه الخيران) على تقديم تجربة موسيقية متكاملة تحمل روح المكان وتستحضر الذكريات الجميلة، التي ارتبطت به لدى الجمهور، من خلال مجموعة من الأغاني والاستعراضات، التي تخدم القصة وتدعم رسائلها الإنسانية». وأضاف: «أرى أن العمل يشكِّل تجربة مختلفة للعائلات، لما يجمعه من عناصر فنية وبصرية وموسيقية في قالب ترفيهي راقٍ».



رحلة عائلية

تُعَد مسرحية «منتزه الخيران» تجربة غنائية اجتماعية تمزج بين الموسيقى والمواقف الكوميدية ذات الطابع الإنساني، وتجسِّد الممثلة ماغي بو غصن، شخصية سيدة لبنانية تعيش في الكويت، تَجد نفسها خلال عطلة صيفية عائلية داخل أجواء «منتزه الخيران»، أحد أبرز الوجهات الترفيهية. وتنطلق الأحداث من رحلة عائلية تبدو اعتيادية، حين تقرِّر البطلة قضاء إجازتها الصيفية في المنتزه الشهير، لتتشكّل سلسلة من المواقف المتتابعة التي تقلب إيقاع الرحلة.