5 مشروبات تخفِّض ضربات القلب

شعبان بلال (القاهرة)

يشكِّل ارتفاع معدل ضربات القلب خطراً على صحة الإنسان، لذا ينصح المتخصِّصون بتناول بعض المشروبات الطبيعية، التي تساعد على تقليل معدل الضربات وخفض ضغط الدم. ونذكر 5 مشروبات ينصح الأطباء بتناولها يومياً:

1 - الماء

يُعَد الماء الاختيار الأفضل لمشروب صحي للقلب، وعندما يشعر الجسم بالجفاف، يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، ما يرفع معدل ضربات القلب.

وبحسب دراسة أُجريت عام 2017، فإن شرب 355 ملليلتراً أو ما يعادل 1.5 كوب من الماء يمكن أن يخفِّض معدل ضربات القلب خلال 30 دقيقة. وللحفاظ على الترطيب، يجب على الإناث شرب 11.5 كوباً من الماء يومياً، وعلى الذكور شرب 15.5 كوباً يومياً.

2 - الماتشا

الماتشا نوع من الشاي الأخضر المركَّز، وهو غني بمضادات الأكسدة وله تأثيرات مضادة للالتهابات. وتشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للماتشا يمكن أن يساعد في الوقاية من تصلّب الشرايين وتحسين صحة القلب. وقد يُسهم أيضاً في إصلاح تلف الخلايا. ومن خلال تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن لشاي الماتشا أن يدعم معدل ضربات القلب الصحي.

3 - الإلكتروليت

يُعَد الحفاظ على رطوبة الجسم أمراً بالغ الأهمية لدعم معدل ضربات القلب الصحي. فإذا بدأت تعاني الجفاف نتيجة التعرّق أو القيء أو الإسهال، فإن تناول مشروب غني بالإلكتروليتات يمكن أن يعيد ترطيب جسمك. والإلكتروليتات هي معادن مشحونة في الدم تساعد على تنظيم السوائل في الجسم، والحفاظ على معدل ضربات القلب.

4 - الكركديه

أظهرت دراسة أُجريت عام 2019 أن شرب كوب واحد من شاي الكركديه مرتين يومياً يمكن أن يخفِّض ضغط الدم بشكل ملحوظ. ويخفِّف انخفاض ضغط الدم من الضغط الواقع على القلب، ويحافظ على معدل ضربات قلب صحي. كما يقلِّل خفض ضغط الدم بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى عند المستويات الطبيعية.

5 - البابونج

يُعرف البابونج بخصائصه المهدِّئة، فهو يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات قد تخفِّف التوتر وضغط الدم. ويمكن أن يعزِّز شرب شاي البابونج الشعور بالاسترخاء والهدوء، ما يساعد على نوم هانئ ونبض صحي.