5 عادات تضرّ بالعين خلال الصيف

ترجمة: أحمد عاطف

يحرص معظم الناس على حماية البشرة من الشمس والجفاف، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، لكن صحة العين غالباً ما تبقى خارج دائرة الاهتمام، على الرغم من تعرّضها للحرارة والتعرّق والغبار والأشعة فوق البنفسجية بشكل يومي. ويؤكد أطباء العيون أن بعض العادات البسيطة، التي تبدو عادية في الصيف، قد تتسبب بجفاف أو التهاب العين، وقد تؤثِّر مع الوقت على راحة العين وصحتها، لاسيما إذا تكرّرت يومياً. ونذكر مجموعة عادات قد تضر بعينك من دون أن تشعر:

1 - فرك العينين

أحد أكثر العادات شيوعاً في الطقس الحار، خصوصاً عند الشعور بالحكة أو التعب، وقد ينقل الجراثيم من اليدَين إلى العين، ويزيد التحسّس والاحمرار. كما أن الفرك المتكرِّر قد يضرّ سطح العين، لاسيما إذا كانت العين جافة أو معرَّضة للغبار والتعرّق خلال اليوم.

2 - نظارات غير مناسبة

يتعامل بعض الأشخاص مع النظارات الشمسية باعتبارها قطعة أكسسوار، بينما يؤكد الأطباء أنها وسيلة حماية أساسية من الأشعة فوق البنفسجية. والنظارات غير المناسبة أو التي لا توفِّر حماية كافية، قد تعرِّض العين للضرر، ويفضَّل اختيار نظارات تحجب أشعة UVA وUVB، وعدم الاعتماد فقط على اللون الداكن.

3 - السباحة بلا نظارة

قد يظن البعض أن السباحة لدقائق قليلة من دون نظارات واقية لا تتسبب بضرر، لكن الكلور في حمامات السباحة أو المياه المالحة، قد يؤدي إلى تحسّس العين وجفافها. كما أن لمس المياه للعين مباشرة قد يضرها، لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يرتدون عدسات لاصقة أو يعانون حساسية مسبقة.

4 - قطرات التبريد

يلجأ كثيرون إلى قطرات العين التي تمنح إحساساً سريعاً بالانتعاش، لكن استخدامها المتكرِّر من دون معرفة مكوناتها أو من دون استشارة طبيب قد يتسبب بمشكلات إضافية. ويحذِّر الأطباء من الاعتماد المستمر على هذه القطرات لعلاج الاحمرار أو الجفاف، لأن بعض الحالات تحتاج إلى تشخيص واضح لا إلى تهدئة مؤقتة فقط.

5 - التكييف

على الرغم من أن التكييف يمنح راحة من حرارة الصيف، فإن التعرّض المستمر للهواء البارد والجاف، قد يؤثِّر على ترطيب العين، ويزيد الإحساس بالتعب. وينصح متخصِّصون بأخذ فترات راحة، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنّب توجيه الهواء مباشرة نحو الوجه، لاسيما أثناء النوم أو العمل لساعات طويلة.