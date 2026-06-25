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ليلى علوي.. محامية في «ابن مين فيهم؟»

ليلى علوي.. محامية في «ابن مين فيهم؟»
25 يونيو 2026 14:42

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
تنتظر الممثلة ليلى علوي، عرض فيلمها الجديد «ابن مين فيهم؟»، يشاركها بطولته بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، وانتصار، تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي. 
وتجسِّد فيه شخصية المحامية «ماجدة»، وهي امرأة تتمتع بالحزم والدقة المهنية، وتتولّى الإشراف على تنفيذ شروط ميراث ضخم، يعود لرجل الأعمال «رشدي»، الذي يؤدي دوره بيومي فؤاد. وحصول «رشدي» على الميراث لا يكون بالأمر السهل، إذ يرتبط بشرط غير متوقَّع يتمثَّل في العثور على ابنه، ما يدفعه إلى خوض رحلة مليئة بالمفارقات والمواقف الطريفة. وخلال هذه الرحلة، تنشأ حالة من الشد والجذب بينه وبين «ماجدة» بسبب اختلاف طباعهما ورؤيتهما للأمور، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المواقف الكوميدية التي تقود أحداث الفيلم.ويُعد «ابن مين فيهم؟» التعاون السادس بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد سلسلة من الأعمال التي جمعتهما خلال السنوات الماضية.

ليلى علوي
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